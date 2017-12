VIDEO: Silvestrovský beh cez mosty v Bratislave dokončilo 804 bežcov

Najrýchlejší čas medzi mužmi tretíkrát po sebe dosiahol Marek Hladík, ktorý približne desaťkilometrovú trať zabehol za 34 minút a 28 sekúnd.

Bratislava 31. decembra (TASR) - Celkovo 804 bežcov z 983 prihlásených v nedeľu dokončilo Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. Podujatie bolo podľa organizátorov určené pre všetkých, ktorých neodradí ani chladnejšie decembrové počasie.







Ako TASR informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislavy, najrýchlejší čas medzi mužmi tretíkrát po sebe dosiahol Marek Hladík, ktorý približne desaťkilometrovú trať zabehol za 34 minút a 28 sekúnd. Medzi ženami triumfovala Nikol Čorbová s časom 40 minút a 32 sekúnd.







Silvestrovský beh odštartoval o 10. hodine od Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke. Trasa viedla cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, Starý most, na Most SNP a cez nábrežie Dunaja na Most Lafranconi.