Skládku v P. Biskupiciach chce Vassal EKO odstrániť do roku 2021

8. júna (TASR) – Spoločnosť Vassal EKO deklaruje, že najneskôr do roku 2021 odstráni rozsiahlu nelegálnu skládku odpadu na Lieskovskej ceste v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum. Firma je s touto nelegálnou skládkou priamo spájaná, Vassal EKO sa však od nej dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti Vassal EKO v tejto lokalite.



Nelegálna skládka sa nachádza v tesnej blízkosti areálu Vassal EKO. Firma však tvrdí, že táto environmentálna záťaž tu existuje už viac ako 40 rokov a predstavuje problém pre celé okolie. "Práve preto sa zástupcovia spoločnosti Vassal EKO začiatkom roku na stretnutí s predstaviteľmi mesta zaviazali kopec zlikvidovať na vlastné náklady. Skládka by mala byť odstránená najneskôr do roka 2021," informovala firma. Kopec tvoria podľa nej státisíce ton odpadu a za posledné mesiace Vassal EKO z neho zlikvidovala približne 33.000 ton. Spoločnosť však postupne skupuje pozemky, na ktorých skládka stojí. V budúcnosti na nich chce vybudovať recyklačné centrum na rôzne druhy odpadu.



Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy. Podľa úradu neobstoja ani argumenty o starej environmentálnej záťaži. "Zo snímok je jasne viditeľné, že stará environmentálna záťaž bola na úrovni okolitého terénu a bola zarastená porastom. Zároveň je zo snímok zreteľne viditeľné, že činnosť, ktorá mala za následok vznik niekoľko metrov vysokého kopca komunálneho odpadu, začala byť vykonávaná až po roku 2008, kedy začala svoju činnosť v danej lokalite vykonávať spoločnosť Vassal EKO," uviedol úrad.



Jediný možný prístup na túto skládku je podľa neho cez areál Vassal EKO. "Preto je zrejmé, že táto skládka je výsledkom činnosti práve tejto spoločnosti," podotkol úrad. Vassal EKO sa naďalej dištancuje od tejto skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Aj napriek tomu ju chce na vlastné náklady odstrániť. Viacerí obyvatelia, aktivisti, miestni, mestskí i parlamentní poslanci sa obávajú, či táto skládka neznečistila podzemné vody v jej okolí.



Okresný úrad Bratislava začal 9. mája vykonávať kontrolu v areáli Vassal EKO vo veci preverenia dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia, ako aj vo veci preverenia podnetov na nezákonne uložený odpad v blízkosti Lieskovskej cesty. "Táto kontrola nebola do dnešného dňa ukončená, preto sa k jej výsledkom Okresný úrad Bratislava nemôže vyjadriť," uviedol pre TASR úrad.