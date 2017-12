Niektoré škôlky v Bratislave sú v prevádzke aj medzi sviatkami

V Petržalke bude od stredy (27.12.) do piatka (29.12.) otvorená materská škola spolu so školskou jedálňou na Lachovej ulici

Bratislava 25. decembra (TASR) – Rodičia škôlkarov, ktorí musia ísť do práce aj medzi sviatkami a o ich ratolesti by sa tak nemal kto postarať, sa nemusia obávať. Väčšina materských škôl v najväčších bratislavských mestských častiach je síce zatvorená, avšak o deti by malo byť postarané. Pre TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv a tlačové oddelenia mestských častí.



V Petržalke bude od stredy (27.12.) do piatka (29.12.) otvorená materská škola spolu so školskou jedálňou na Lachovej ulici. Začiatkom budúceho roka, v termíne od 2. do 5. januára 2018, bude k dispozícii škôlka na Turnianskej ulici. "Ak v týchto škôlkach bude menej detí ako desať, tak ich zatvoria," upozorňuje Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Staré Mesto hlási v tomto roku zatvorené škôlky, začiatkom budúceho roka však bude v prevádzke škôlka na Kuzmányho ulici. "Riaditeľky materských škôl zisťovali vopred potrebu umiestniť deti do materskej školy aj v termíne od 27.12.2017 do 5.1.2018, teda počas obdobia, kedy bude prevádzka škôlok prerušená," skonštatovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová. V prípade potreby môžu rodičia umiestniť deti do elokovaného pracoviska Materskej školy (MŠ) Pivoňková na Šalviovej ulici. "V prevádzke bude aj jedáleň," doplnila Šebová.