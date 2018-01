Školy v Starom Meste dopadli v testovaní piatakov opäť najlepšie

Výsledky staromestských žiakov hodnotí ústav ako významne lepší ako celoslovenský priemer. Platí to ako pre matematiku, tak i slovenský jazyk a literatúru.

Bratislava 20. januára (TASR) – Základné školy, ktoré pôsobia na území bratislavského Starého Mesta, dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov opäť najlepšie výsledky. Vyplýva to z údajov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, tentoraz v súvislosti s testovaním piatakov. "Staromestské školy tak obhájili minuloročné postavenie na čele rebríčka," uviedol Milan Stanislav zo staromestského miestneho úradu.



Výsledky staromestských žiakov hodnotí ústav ako významne lepší ako celoslovenský priemer. Platí to ako pre matematiku, tak i slovenský jazyk a literatúru. Kým totiž priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 64,7 percenta, v Starom Meste sa priemerný výsledok zastavil na čísle 79,1 percenta. "To predstavuje 14,4 percenta nad celoslovenským priemerom," doplnil Stanislav. O 13,7 percenta zasa staromestskí piataci prekonali so ziskom 76,5 percenta aj celoslovenský priemer 62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry.



Pozitívne to hodnotí aj starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Ten sa v prvom rade poďakoval najmä učiteľom staromestských škôl za ich "obrovský" podiel na kvalite vzdelávania v mestskej časti. "Deti sú naša budúcnosť a v Starom Meste patrí ich výchova medzi naše priority," skonštatoval Števčík. Pripomenul, že miestni poslanci schválili v rozpočte na tento rok zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur. "Výrazne sa v tomto zvýšení premieta zvýšenie platov všetkým nepedagogickým zamestnancom materských škôl," zdôraznil Števčík.



Mestská časť Staré Mesto je zriaďovateľom siedmich základných škôl.