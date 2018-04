Sloboda zvierat volá SOS: Potrebuje vakcíny proti kotercovému kašľu

Cena jednej vakcíny je osem eur.

Bratislava 13. apríla (TASR) – V útulku Slobody zvierat v Bratislave hrozí epidémia kotercového kašľa - vírusového ochorenia dýchacích ciest, ktoré sa prenáša najmä medzi psami vo veľkých skupinách. Organizácia sa preto obracia na dobrovoľných darcov s prosbou o príspevok na zakúpenie vakcín.



"Momentálne máme v útulku viac ako 30 pacientov s kotercovým kašľom, ktorých liečime, ale toto číslo nie je zďaleka konečné, vzhľadom na jeho vysokú nákazlivosť,“ informovala Kristína Devínska zo Slobody zvierat. "Potrebujeme vakcinovať približne 250 psov, rátať však je potrebné aj s tými, ktoré dennodenne v útulku pribúdajú, každý deň je to v priemere päť zvierat," dodala. Cena jednej vakcíny je osem eur.



Sloboda zvierat oslovila svojich priaznivcov, darcov s prosbou o pomoc. "Veríme, že sa nám podarí vyzbierať dostatočné množstvo financií na preočkovanie, bez tohto opatrenia by bola situácia veľmi vážna," upozornila Devínska.



Poukázala pri tom na to, že ochorenie na kotercový kašeľ trvá približne dva týždne, no môže vyústiť do vážnych komplikácií, ako je napríklad zápal pľúc. "Takáto liečba je dlhodobejšia a, samozrejme, aj ekonomicky náročnejšia. Najkomplexnejšia možnosť ochrany je psy preočkovať vakcínou proti kotercovému kašľu a vytvoriť tak skupinovú imunitu, jednoducho povedané predísť ďalšiemu šíreniu ochorenia,“ zdôraznila.



Darcovia a prispievatelia získajú viac informácií na webe i profile Slobody zvierat na sociálnej sieti.