Slovenský národný archív otvorí v sobotu verejnosti svoje brány

Návštevníci budú mať možnosť od 09.00 do 17.00 h spoznať priestory, ale aj činnosť tohto najväčšieho a najvýznamnejšieho verejného archívu v SR.

Bratislava 16. júna (TASR) – Slovenský národný archív (SNA) na Drotárskej ceste v Bratislave v sobotu otvorí svoje brány verejnosti. Návštevníci budú mať možnosť od 09.00 do 17.00 h spoznať priestory, ale aj činnosť tohto najväčšieho a najvýznamnejšieho verejného archívu v SR.



Pre hostí je pripravená prehliadka archívu, reštaurátorské i kreatívne dielne, výstava i sprievodný program. "Sme zvláštna inštitúcia na kopci nad Bratislavou a málokto tuší, čo sa v našej budove nachádza. Pripravili sme preto pre verejnosť deň otvorených dverí, aby ľudia videli, aké poklady sa uchovávajú v našich archívoch," povedal pre TASR riaditeľ SNA Ivan Tichý.



Návštevníci uvidia vzácne archívne dokumenty, nazrieť môžu do zákulisia archívneho depotu s ukážkami dokumentov z 20. storočia. Vystavené budú aj písomné pamiatky z dávnych čias či dokumenty mapujúce vznik Československej republiky v roku 1918. "Popri tom budú môcť návštevníci vidieť, ako sa s archívnymi dokumentmi zaobchádza, ako sa reštaurujú, ako sa staráme o vzácne fotografie," podotkol riaditeľ.



Pracovníci národného archívu pripravili reštaurátorské dielne, ktoré priblížia reštaurovanie kníh a papiera, ochranu fotografií a chýbať nebudú ani ukážky reštaurovania pauzovacích papierov. K dispozícii budú aj kreatívne dielne a ľudia sa môžu dozvedieť aj o digitalizácii v SNA. Chýbať nebude ani sprievodný program pre najmenších, ktorí si budú môcť napríklad nakresliť svoje vlastné erby. "Návštevníci uvidia aj samotné depozitáre archívu a budú si tak môcť predstaviť, ako sa do jednej budovy zmestí 48 kilometrov archívnych dokumentov," povedal Tichý.



V SNA sa nachádzajú dokumenty od 12. storočia až po súčasnosť. Aj dnes mnohé inštitúcie, medzi nimi napríklad Úrad vlády SR, odovzdávajú svoje dokumenty do tohto archívu. "Medzi najstaršie dokumenty, ktoré tu máme, patria predovšetkým dokumenty cirkevných inštitúcií, ktoré už v rannom stredoveku na našom území pôsobili. Taktiež sú to fondy šľachtických rodov či osobné fondy výnimočných slovenských osobností, ako boli Milan Rastislav Štefánik, Vavro Šrobár či Dušan Jurkovič," spresnil riaditeľ. SNA je tiež hlavným vedecko-výskumným a školiacim pracoviskom v odbore archívnictva na Slovensku.