Spôsob obsadzovania mestských podnikov je kľúčový, tvrdí D. Čahojová

Bratislava 31. januára (TASR) – Spôsob obsadzovania najdôležitejších miest v bratislavských mestských podnikoch je kľúčový, zároveň je to jedna z najväčších zodpovedností vedenia mesta. Pre TASR to povedala bratislavská mestská poslankyňa a zároveň starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Reagovala tak na magistrátom zverejnené zásady výberu členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava.



Čahojová vyzýva k opatrnosti, vzhľadom na priebeh výberových konaní vedení mestských podnikov v minulosti. V súčasnosti mestom navrhnutý spôsob výberu vníma ako transparentný. "Netreba ale zabúdať, že je to len nástroj, ktorý predpokladá, že sa členovia výberových komisií budú správať eticky," skonštatovala.



Mestský poslanec Radovan Jenčík tvrdí, že nemá problém s výberovými konaniami, pokiaľ budú naozaj transparentné a nebudú popierať základne princípy demokracie. "Konkrétne pripomienky si ešte musíme vykomunikovať na našom klube, ale so samotným výberovým konaním nemáme problém," povedal pre TASR na margo zverejnených zásad.



Mestský poslanec Milan Vetrák uviedol, že ak je záujem, aby mestské podniky predstavovali pridanú hodnotu pre Bratislavu a jej obyvateľov, musia na ich čele stáť morálne a odborne kvalifikovane osoby. "Tieto osoby možno najlepšie vybrať prostredníctvom transparentných výberových konaní. Manuál výberu predstavený bratislavským primátorom Matúšom Vallom predstavuje kvalitný základ, ktorý by mal zabrániť tomu, aby sa z výberového konania stala fraška, ktorej sme boli svedkami v minulom volebnom období pri obsadzovaní mestských podnikov," skonštatoval pre TASR. Materiál so zásadami podľa neho ešte znesie niektoré vylepšenia, napríklad pri možnosti poslancov vypočúvať kandidátov počas neverejného vypočutia, pri personálnom obsadení dozorných rád alebo v spôsobe výberu členov výberovej komisie.



Noví šéfovia bratislavských mestských podnikov by mohli byť známi v marci alebo apríli. Predchádzať tomu bude spustenie výberových konaní, výber kandidátov do užšieho kola, kontrola a verejné vypočutie. Rozhodovať bude výberová komisia, následne primátor a konečné slovo bude mať mestské zastupiteľstvo. S takýmto scenárom počítajú zásady výberu členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava. Verejnosť môže dokument pripomienkovať do 6. februára prostredníctvom emailu riaditel@bratislava.sk. Materiál je zverejnený na webovej stránke mesta.



"Výsledky výberu a aj proces musia byť zmysluplné, ale aj dôveryhodné," píše sa v dokumente. Nové vedenie hlavného mesta deklaruje, že chce obsadiť kľúčové pozície v mestských firmách osobami, u ktorých neexistuje podozrenie na napojenie na podnikateľské skupiny a ktoré svojou činnosťou nebudú škodiť záujmom mesta. Samospráva preto plánuje v rámci výberového procesu zaviesť kontrolu integrity uchádzačov, ktorí postúpia do užšieho výberu. Základné kritéria na výber členov predstavenstiev sú napríklad vysokoškolské vzdelanie, bezúhonnosť, prax v riadení aspoň tri roky, manažérske či profesijné skúsenosti, ale aj prezentácia predstavy o riadení mestskej firmy. Riadenie výberového procesu bude mať na starosti politicky - primátor a mestské zastupiteľstvo, manažérsky - gestor výberových konaní a odborne - výberová komisia i etický poradca. Výberová komisia, ktorú menuje primátor, bude podľa zásad zodpovedať za výber kandidátov do užšieho kola, za ich vypočutie a za odporúčania pre primátora, ktorých kandidátov vybrať.



Komisia má mať päť členov. Podľa dokumentu ju bude tvoriť zástupca primátora (predseda komisie), externý odborník v oblasti výberu ľudských zdrojov, externý odborník z oblasti manažmentu a dvaja nestáli členovia (jeden nominovaný mestským zastupiteľstvom a jeden externý odborník z oblasti pôsobenia mestského podniku). Etický poradca má byť externým odborníkom a dohliadať na prípravu a dodržiavanie etického kódexu výberového procesu.



Mesto chce vo februári predložiť na schválenie zásady členov predstavenstiev a dozorných rád mestskému zastupiteľstvu. Následne vypísať výberové konania, vymenovať výberovú komisiu a prijímať prihlášky do predstavenstiev. V marci až apríli počíta dokument s preverením uchádzačov, ich výberom do užšieho kola a verejným vypočutím kandidátov na riaditeľov mestských podnikov. V tomto období by malo padnúť aj rozhodnutie výberovej komisie a schválenie primátorom a mestským zastupiteľstvom. V apríli až máji by malo nasledovať verejné vypočutie kandidátov na ostatných členov predstavenstiev, rozhodnutie výberovej komisie a schválenie primátorom i mestským zastupiteľstvom. Dokument zároveň rieši aj výber členov dozorných rád mestských podnikov.



Zásady sa vzťahujú na akciové spoločnosti, kde má hlavné mesto stopercentný alebo rozhodujúci vplyv. Medzi ne patria najmä firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Dopravný podnik Bratislava (DPB), Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) či Metro.