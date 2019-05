Bratislava spúšťa nový projekt voľného sedenia Sadni si!

Prvé mobilné sety na sedenie sa od tohto týždňa postupne vykladajú na Primaciálnom námestí a pred Starou tržnicou.

Bratislava 8. mája (TASR) – Bratislava spúšťa v uliciach mesta nový projekt voľného sedenia s názvom "Sadni si!". Inšpiruje sa svetovými metropolami a do centra mesta prináša nové mobilné sety na sedenie. Zámerom je zvýšiť možnosti posedenia, oddychu a stretávania sa v meste bez vytvárania stálych bariér. Celkovo by malo byť v centre a jeho okolí 80 stolov a 240 stoličiek.



Prvé mobilné sety na sedenie sa od tohto týždňa postupne vykladajú na Primaciálnom námestí a pred Starou tržnicou. Ďalšou plánovanou lokalitou je nábrežie Dunaja pri Propeleri a postupne by začiatkom leta mali pribudnúť aj ďalšie sety v lokalitách na Komenského námestí, Treskoňovej ulici, Námestí SNP a Kamennom námestí.



"Voľné sedenie, kde by si mohli obyvatelia len tak posedieť vo svojich mestách vo verejnom priestore, som videl a zažil v New Yorku či Paríži. Chceme, aby mali ľudia Bratislavu radi, aby bola ich a voľné sedenie je jeden zo spôsobov, ako k tomu prispieť. Verím, že sa tento koncept uchytí a budeme ho v Bratislave rozširovať po celom meste," povedal primátor Matúš Vallo. Stoličky a stoly nebudú fixne upevnené. V zime ich uskladnia, a tak v meste nepribudnú stále bariéry.



"O udržiavanie aj uskladňovanie stolov a stoličiek sa budú na základe zmluvy o výpožičke starať prevádzky v ich okolí. Zároveň majú dbať aj na čistotou mobiliára, nahlasovanie poškodenia či ochranu pred poškodením," spresnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Mesto podotýka, že nejde o klasické letné terasy, ktoré budú tieto prevádzky aj obsluhovať. "Na setoch bude jedinečné práve to, že na nich môžu užívatelia konzumovať aj vlastné jedlo a nápoje, samozrejme, s výnimkou tvrdého alkoholu," podotkol Bubla. Viac informácií o projekte môže verejnosť nájsť na webe hlavného mesta.