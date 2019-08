Stanicu mestskej polície v karavane pri Pentagone zrušili

Karavan mestskej polície bol plne vybavený ako úradovňa polície a mestskí policajti vďaka nemu mali byť neustále k dispozícii.

Bratislava 18. augusta (TASR) – Stanicu mestskej polície v karavane pri problémovom bytovom dome "Pentagon" na Stavbárskej ulici v bratislavskej Vrakuni po takmer dvoch rokoch zrušili.



Magistrát tvrdí, že jeho umiestnenie v lokalite sa minulo účinkom. V roku 2017 pritom bývalé vedenie hlavného mesta pri zriadení stanice avizovalo, že vďaka permanentnej prítomnosti mestských policajtov sa zvýši bezpečnosť v tejto časti Bratislavy.



Hlavné mesto ubezpečuje, že hoci sa karavan mestskej polície už pred Pentagonom nenachádza, mestská polícia posilnila výkon denných aj nočných hliadok v tejto lokalite. Zároveň má v priebehu niekoľkých týždňov vzniknúť špeciálna zásahová jednotka so špeciálnym výcvikom, ktorá bude určená práve na zásah aj v takýchto rizikových lokalitách.



"Vieme, že problém v tejto lokalite pretrváva desaťročia a dodnes sa ho nepodarilo efektívne zvládnuť. Uvedomujeme si, že životné podmienky v tejto časti mesta spôsobujú problémy, ktoré boli doteraz buď ignorované, alebo riešené skôr čiastkovo," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Magistrát tvrdí, že na tomto mieste chýba aj intenzívnejšie prepojenie všetkých represívnych aj pomáhajúcich zložiek, zapojenie obyvateľov a dôraz na účinné riešenia.



"Spoločným zámerom splnomocnenkyne pre bezpečnosť a drogovú politiku, náčelníka mestskej polície, aj v spolupráci so štátnou políciou je i hľadanie na mieru šitých riešení pre lokality, ako je Pentagon," spresnil Bubla. Bratislavská samospráva tvrdí, že situácia na Stavbárskej si vyžaduje komplexné riešenie, ktoré bude pozostávať z viacerých krokov a bude si vyžadovať istý čas.



Mesto avizuje, že okrem zriadenia špeciálnej zásahovej jednotky chce posilniť kapacity mestskej polície a nadviazať na konštruktívny a pravidelný dialóg s odborníkmi z mimovládnych organizácií a s mestskou časťou Vrakuňa.



"Komunikujeme už s obyvateľmi na Stavbárskej ulici a ďakujeme za angažovaných a aktívnych obyvateľov, ktorým záleží na spolupráci a spoločnom hľadaní riešení. Chceme sa sústrediť aj na príčiny sociálnych problémov a podporiť všetky pomáhajúce služby," podotkol Bubla.



Starosta Vrakune Martin Kuruc pre TASR uviedol, že karavan využívala už v máji mestská polícia v rámci majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. "Teraz ho používajú na rôzne akcie, napríklad na Zlatých pieskoch," spresnil starosta. S mestom sa dohodol, že mestská polícia bude vo Vrakuni a pri Pentagone vykonávať častejšie kontroly.



"Ak dodržia to, čo sme si sľúbili, karavan pri Pentagone nebude potrebný. Dúfam, že sa tam situácia zlepší, lebo tam majú byť pravidelnejšie kontroly, minimálne raz za hodinu a mali by byť účelne v tých lokalitách Pentagonu, kde je najväčší problém," ubezpečil Kuruc.



Mestská časť sa s mestom taktiež dohodla, že sa tu zrekonštruuje v krátkej dobe aj verejné osvetlenie. "Budeme sa tam snažiť dať verejné toalety do budúcna a začali sme rokovať aj s vlastníkom pozemkov o tom, ako to celé územie revitalizovať," spresnil starosta.



