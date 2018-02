Staré Mesto dostane od vlády tri milióny eur na rekonštrukciu

Bratislavská mestská časť má v správe viac ako 64,25 kilometra miestnych komunikácií III. a IV. triedy.

Bratislava 6. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto dostane na komplexnú rekonštrukciu komunikácií vo svojej správe navyše tri milióny eur. Milión eur je dotácia, ktorú mestskej časti odsúhlasila vláda na svojom zasadnutí vlani v decembri, ďalšie dva milióny eur predstavuje vládny návratný finančný príspevok. Ponúkanú pôžičku splatnú do konca roka 2023 odsúhlasili v utorok staromestskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď zároveň schválili v predmetnej veci uzatvorenie zmluvy medzi mestskou časťou a ministerstvom financií.



Zoznam ulíc, ktoré by sa mali rekonštruovať cez pôžičku, spracovalo investičné oddelenie staromestského miestneho úradu. Podľa starostu Radoslava Števčíka ide o cesty, ktoré nadväzujú na už opravené cesty, na komunikácie v zlom technickom stave a boli vybrané aj na základe požiadaviek a návrhov miestnych obyvateľov.



Návrh na opravu sa týka ulíc Strážnická, Justičná, Senická, Lermontovova, Mariánska, Tobrucká, Holubyho, Blumentálska, Na Kalvárii, Svoradova, Beskydská, Benediktiho a Dobrovského. Nejde však o konečný zoznam, ulice sa môžu meniť. Poslanecký zbor totiž schválil návrh poslanca Mateja Vagača, aby sa jednotlivé projekty dostávali na rokovanie komisie dopravy, ktorá by mala taktiež rozhodovať o tom, ktoré komunikácie sa budú naozaj rekonštruovať. Odôvodňuje to tým, aby si poslanci tesne pred voľbami nezačali presadzovať "svoje" ulice a chváliť sa potom voličom. "Prácu komisie dopravy považujem za relevantnú a odbornú," doplnil Vagač.



Mestská časť má v správe viac ako 64,25 kilometra miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Mnohé z nich sú v nevyhovujúcom a zlom technickom stave, na niektorých sú ešte pôvodné asfaltové vrstvy spred 50 rokov. Nebezpečné sú tiež viaceré chodníky s chýbajúcim bezbariérovým napojením na cesty. Na komplexnú opravu všetkých ulíc by samospráva potrebovala okolo 24 miliónov eur, ktoré však nemá. Rozpočtové možnosti mestskej časti umožňujú vyčleniť na rozsiahlejšiu rekonštrukciu komunikácií maximálne 500.000 eur ročne. Miestny úrad v tejto súvislosti už niekoľkokrát predložil poslancom návrh na zobratie úveru, dostatočnú podporu medzi nimi ale nenašiel.