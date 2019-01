Staré Mesto má pracovnú skupinu pre koordináciu projektov

Šéfka staromestskej samosprávy zdôrazňuje, že rozvoj nefunguje kto z koho, ale ako konštruktívna spolupráca na spoločnom záujme.

Bratislava 26. januára (TASR) – V bratislavskom Starom Meste vznikla nová pracovná skupina pre transparentnú komunikáciu o veciach verejného záujmu. Nesie názov Nová komunikácia (Old Town_New Com) a jej súčasťou sú "významní" aktéri na území mestskej časti s projektmi zásadného územného rozvoja.



"Cieľom je vytvoriť platformu na vzájomné pravidelné informovanie, časovú a obsahovú koordináciu projektov a zámerov. Sledujúc dosah na kvalitu sídelného prostredia a realizáciu zámerov vo verejnom záujme, ako aj v záujme predchádzania možným problémom a ich riešenia," vysvetlil Matej Števove, hovorca staromestskej starostky Zuzany Aufrichtovej.



Šéfka staromestskej samosprávy zdôrazňuje, že rozvoj nesmie byť "kto z koho", ale ako rozvoj spoločného záujmu v konštruktívnej spolupráci. "Rozumiem, že medzi sebou súťažíte o trh, ale táto súťaž by mala prebiehať niekde inde – nie na ihrisku verejného záujmu," poznamenala Aufrichtová. Dodala, že Staré Mesto čaká intenzívne obdobie územného rozvoja.



Pracovná skupina sa po januárovom prvom zasadnutí opäť zíde 8. apríla.