Staré Mesto má stavebnú uzáveru pre lokalitu Brnianska - Patrónka

Dôvodom uzávery je spracovávanie územného plánu zóny pre predmetnú lokalitu.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto má vyhlásenú stavebnú uzáveru pre zónuBrnianska – Patrónka. Rozhodnutie o jej vyhlásení podpísal staromestský starosta Radoslav Števčík, ktorý obhajuje svoj post v tohtoročných komunálnych voľbách. Dôvodom uzávery je spracovávanie územného plánu zóny (ÚPZ) pre predmetnú lokalitu.



"Máme totiž zlú skúsenosť z Chalupkovej, kde sa plán zóny spracovával dvanásť rokov, počas ktorých boli vydávané nové a nové rozhodnutia. Spracovateľ musel preto dokument neustále meniť a v závere sa podarilo zaregulovať iba poslednú nedotknutú časť územia. Tohto sa chceme vyvarovať," vysvetlil Števčík.



Samospráva sa pre spracovanie predmetného územného plánu zóny rozhodla aj v súvislosti so zvýšeným záujmom investorov v okolí Brnianskej ulice a o prestavby rodinných domov na bytové domy. Časť riešeného územia sa pritom nachádza v Pamiatkovej zóne Bratislava – centrálna mestská oblasť. Pre predmetné územie je spracovaný územný plán hlavného mesta z roku 2007, ktorý však podľa samosprávy nemá potrebnú podrobnosť a jednoznačnosť regulatívov.



"Príprava územného plánu zóny a s ňou spojená stavebná uzávera nie je namierená proti obyvateľom. Naopak, vedie nás k tomu snaha zachovať pre toto územie typickú zástavbu rodinných domov a vytvoriť jednoznačnú a podrobnú reguláciu pre dané územie," doplnil Števčík.



Územný plán zóny Brnianska – Patrónka sa týka územia s rozlohou takmer 60 hektárov. Predmetná lokalita je z juhovýchodu ohraničená Hroboňovou ulicou a z juhozápadu ulicami Lovinského, Pri Habanskom mlyne a Lamačská cesta. Na severozápade je vymedzené Mlynskou dolinou a Cestou na Červený most a zo severovýchodu katastrálnym územím Starého Mesta.



Spracovávaný návrh ÚPZ by mali staromestskí miestni poslanci prerokovávať v prvom polroku 2019.