Bratislavské Staré Mesto odstránilo nelegálne reklamné trojnožky

Bratislava 10. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto odstránilo zo svojho územia všetkých 32 reklamných trojnožiek. Takúto forma reklamy zmizla z ciest a chodníkov na Rudnayovom, Rybnom a Komenského námestí a tiež na Gorkého, Poštovej, Medenej, Živnostenskej a Palackého ulici. TASR o tom informovala staromestská hovorkyňa Nora Gubková.



Odstránenie tzv. trojnožiek je podľa nej výsledkom dlhotrvajúceho sporu mestskej časti s obchodnou spoločnosťou PRE SENT, s.r.o. Tým, že dobrovoľne nesplnila povinnosť odstrániť reklamné zariadenia, miestna samospráva preto pristúpila k nútenému výkonu rozhodnutia. "Druhým dôvodom poklesu záujmu o umiestňovanie reklamy v historickom jadre môže byť aj rozhodnutie miestneho zastupiteľstva o niekoľkonásobnom zvýšení miestnej dane," skonštatovala Gubková. Tá sa z pôvodných 70 centov za meter navýšila na päť eur.



Ďalším krokom má byť podľa samosprávy dokončenie odstraňovania bývalých telefónnych búdok. Tie sa podľa starostu Radoslava Števčíka tiež zmenili na nelegálne pútače a v súčasnosti slúžia ako nosiče nepovolených obojstranných reklamných stavieb typu Citylight. Rozhodnutie staromestského stavebného úradu sa týka celkovo 49 takýchto nosičov. Niektoré už boli v minulom roku odstránené napríklad z Námestia SNP. Zvyšné nefunkčné telefónne búdky by mali byť postupne odstraňované do konca mája tohto roka.



"Rozmiestňovanie reklám v Starom Meste budú vo zvýšenej miere kontrolovať aj inšpektori verejného poriadku, ktorí denne hliadkujú v uliciach mesta," dodala Gubková.