Starostovia kritizujú komunikáciu bratislavského magistrátu

Magistrát si vedomého zlyhania nie je vedomý.

Bratislava 25. júna (TASR) – Starostovia mestských častí hlavného mesta nie sú spokojní s tým, ako s nimi komunikuje magistrát. Na júnovom rokovaní (21. 6.) Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy iniciovali otvorený list bratislavskej radnici. Magistrát si vedomého zlyhania nie je vedomý.



"Oficiálnym listom žiadame primátora o poskytovanie aktuálnych informácií vo veci kosenia magistrátnych pozemkov, prípravy zimnej údržby chodníkov a likvidácie komárov v dotknutých mestských častiach," spresnil predseda združenia Jozef Krúpa. Kritika voči komunikácii zo strany magistrátu zaznela najmä z úst starostu Vrakune Martina Kuruca. "Získať aktuálne informácie o kosení a pasportizácii, bol problém. Takto si komunikáciu s magistrátom nepredstavuje nikto z nás," uviedol na stretnutí. Svoje skúsenosti s komunikáciou prezentuje vrakunský starosta aj na sociálnej sieti.



Hlavné mesto si podľa slov svojho hovorcu Petra Bublu nie je vedomé zlej komunikácie s mestskými časťami o to viac, ak je motorom kritiky poukazovanie na starostlivosť o zeleň vo Vrakuni. "Naopak, práve táto mestská časť bola jednou z prvých, kde sa urobila príprava na lepšie usporiadanie vzťahov pri správe zelene, obdobne sa postupuje v Petržalke či v Karlovej Vsi," uviedol Bubla. Problém podľa neho spôsobuje historický stav nevyrovnania pozemkov, ktorého nevyhovujúci charakter prehĺbila nespolupráca mesta s mestskými časťami v predchádzajúcich rokoch. Mesto však podľa Bublu už spustilo v spolupráci s mestskými časťami pasportizáciu správy zelene aj pozemkov a postupne chce tento dlhoročný problém eliminovať.



Konkrétne problémy s režimom kosenia poznamenali dlhotrvajúce daždivé obdobia. "Nižšia miera flexibility a možnosti pružne reagovať na podmienky je daná aj existujúcimi zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi," priznal hovorca mesta. Do budúcnosti by väčšiu flexibilitu mal zabezpečiť vlastný komunálny podnik, respektíve lepšie dodávateľské vzťahy.



Bubla uistil, že magistrátu na dobrej komunikácii s mestskými časťami mimoriadne záleží a týka sa aj ďalších vznesených tém na rokovaní regionálneho združenia, napríklad likvidácie premnožených komárov. "Mesto zabezpečilo monitoring liahnísk komárov tak, aby sme v prípade ďalšieho nástupu počasia priaznivého pre liahnutie komárov mohli včas aplikovať biologický prípravok," povedal Bubla. Zopakoval, že chemické postreky hlavné mesto vykonávať nebude. Výnimkou by bolo vyhlásenie mimoriadnej situácie.