Štrnásť seniorov ocenili za prínos pre hlavné mesto

Bratislava 16. októbra (TASR) - Štrnásť osobností bolo za svoj neoceniteľný prínos pre Bratislavu nominovaných na ocenenie Senior roka 2018. Cenu si prevzali na utorkovom slávnostnom podujatí v bratislavskom Primaciálnom paláci. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Zuzana Onufer, išlo už o ôsmy ročník podujatia, ktoré sa tradične koná v októbri.



"Október je mesiacom úcty k starším. Pre nás by to ale nemal byť len jeden mesiac v roku, ale mali by sme prejavovať celoročne, ako si našich starších spoluobčanov vážime. Často nám ukazujú, koľko toho vedia urobiť nielen pre seba, svoje okolie, ale aj pre Bratislavu," povedal pri tejto príležitosti primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Ocenenie získala krasokorčuliarska rozhodkyňa Felicitas Babušíková, záchranársky odborník Viliam Dobiáš, herec Juraj Sarvaš, vedec Anton Uherík, skladateľ Pavol Zelenay, zakladateľ Slovenského bridžového zväzu Ivan Tatranský aj aktívna dobrovoľníčka Ružena Borzová.



Ocenení boli tiež prekladateľka Marta Ličková, hlásateľka Dana Herrmannová, architekt Ferdinand Milučký, meteorológ Jozef Iľko, koncertná majsterka Gréta Hrdá, speváčka Oľga Rapavá, ako aj chemik a podporovateľ športu Peter Buček.



Ocenenie Senior roka sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí v meste pôsobili pracovne, angažovali sa vo verejnej sfére alebo záujmovej činnosti a aj v súčasnosti na dobrovoľníckej báze pôsobia v občianskej, sociálnej, kultúrnej, športovej či inej oblasti. Minulý rok si ju prevzali šiesti Bratislavčania.