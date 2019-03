Bratislava: Svojich prvých 100 dní hodnotí starostka pozitívne

Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová vidí posun aj v oblasti bezpečnosti, kde sa okrem rozširovania kamerového systému pracuje i na vytvorení špeciálnej policajnej stanice.

Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová hodnotí pozitívne svojich prvých 100 dní vo funkcii šéfky staromestskej samosprávy. Úradu sa oficiálne ujala zložením sľubu na ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve začiatkom decembra minulého roka a sto dní jej uplynulo vo štvrtok (14. 3.).



"Myslím si, že Staré Mesto sa posunulo dopredu. Vysporiadalo sa s tými problémami, ktoré by vyskočili v každom prípade a nastavilo podmienky pre nový rozvoj. Sto dní je míľnik, ktorý stojí za zhodnotenie. Je to minimálne míľnik, ktorý by mal urobiť čiaru za tým, čo bolo a v podstate od tých 100 dní nesie zodpovednosť nový štatutár," uviedla pre TASR Aufrichtová.



Pozitívne hodnotí podpísanie memoranda o spolupráci s hlavným mestom a s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Kým v prvom prípade ide napríklad o spoluprácu pri zimnej a letnej údržbe, spolupráca s krajom sa týka najmä školstva a sociálnej oblasti a previazania dotačných schém pre viaczdrojové financovanie. V rámci budovania medzinárodných vzťahov nadviazala samospráva spoluprácu so Srbskom.



Starostka tiež vyzdvihuje založenie oddelenia stratégie a projektov na miestnom úrade. Tomu sa za tri mesiace podarilo spracovať štyri projekty s celkovou hodnotou dotácií vo výške zhruba 400.000 eur. Medzi nimi sú aj dva medzinárodné projekty zamerané na vodozádržné opatrenia a klímu, ako aj turizmus.



Posun vidí šéfka staromestskej samosprávy aj v oblasti bezpečnosti, kde sa okrem rozširovania kamerového systému pracuje aj na vytvorení špeciálnej policajnej stanice na Obchodnej ulici. O poriadok či riešenie menších vecí trápiacich Staromešťanov sa stará dvojčlenná "Staromestská hliadka" za zelené Staré Mesto. Zlepšenie vníma starostka aj v oblasti komunikácie s občanmi či jednotlivými inštitúciami a organizáciami, predovšetkým v oblasti stavebného rozvoja.



Jednou z priorít pre najbližšie obdobie je schválenie Staromestského programu, do ktorého by sa mali premietnuť priority starostky či samotných poslancov. Materiál by sa mal schvaľovať na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva, aj s premietnutím do rozpočtu mestskej časti. "Do konca roka by mali byť prvé hmatateľné výsledky," doplnila Aufrichtová.