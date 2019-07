Zväz protifašistických bojovníkov je proti premenovaniu Námestia SNP

Názov tohto bratislavského verejného priestoru sa podľa jeho slov počas rozličných režimov menil, až sa pre ústredné námestie hlavného mesta vžilo pomenovanie z roku 1962.

Bratislava 25. júla (TASR) - Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je proti iniciatíve primátora hlavného mesta Matúša Valla, premenovať časť bratislavského Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie. Zväz tento zámer vníma ako samoúčelný. Vo svojom stanovisku to uvádza predseda SZPB Pavol Sečkár.



Zväz protifašistických bojovníkov tvrdí, že Vallov návrh nie je v súlade s "logickým, technickým, historickým a spoločensko-politickým hľadiskom". "Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného priestranstva na viaceré námestia pokladá SZPB za nesprávne a násilnícke, bez diskusie s odborníkmi i verejnosťou," uviedol Sečkár.



Názov tohto bratislavského verejného priestoru sa podľa jeho slov počas rozličných režimov menil, až sa pre ústredné námestie hlavného mesta vžilo pomenovanie z roku 1962. "Od roku 1974 je na ňom aj súsošie venované SNP. Odkaz povstania pre nás znamená zachovať pamäť a česť bojovníkov, nepoľavovať v boji proti nacizmu, fašizmu a všetkým jeho odrodám intolerancie a zachovať historické udalosti a tradície boja za národnú slobodu v SNP," priblížil predseda SZPB. Myslí si, že sa v Bratislave nájde vhodné miesto aj na pripomenutie si 30. výročia novembrovej revolúcie. Aj preto požiada primátora Bratislavy o stretnutie, na ktorom chce Sečkár presadzovať požiadavku SZPB na zachovanie Námestia SNP v jeho dnešnom ohraničení.



Pripomenutie si 30. výročia Nežnej revolúcie by malo byť podľa primátora Bratislavy trvalé a väčšina návrhov sa týka premenovania niektorého z bratislavských námestí. "Celkom prirodzene sa ponúka Námestie SNP, kde sa Nežná revolúcia odohrávala. Nechceme však pristúpiť k historickým krivdám a postupom, keď sa premenovávali námestia. Veľmi si vážime protifašistický odkaz významnej dejinnej udalosti SNP a sme radí, že Námestie SNP máme," deklaruje Vallo vo videu na sociálnej sieti. Deklaruje, že chce, aby Námestie SNP v Bratislave zostalo. "Nebudeme premenovávať toto námestie, chceme len časť z neho, priestor, ktorý ožil pred Starou tržnicou, pomenovať tak, ako to bolo v minulosti, samostatným menom," tvrdí Vallo.



Priestor pred Starou tržnicou je momentálne súčasťou Námestia SNP, podľa primátora to však historicky bolo vždy samostatné námestie s vlastným názvom. "Okrem iného okolo Námestia SNP je Hurbanovo námestie, Župné námestie, Kamenné námestie, ktoré sú s nim spojené a formujú ho," tvrdí primátor.



Mesto sa už obrátilo na starostku Starého Mesta Zuzanu Aufrichtovú. Požiadalo ju o vypracovanie a predloženie návrhu na schválenie uznesenia o premenovaní tejto časti Námestia SNP. V prvom rade totiž musia premenovanie schváliť staromestskí miestni poslanci. Po ich odobrení by návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pripravilo mesto. Prerokovaný by bol na komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisii, na mestskej rade a následne v bratislavskom mestskom zastupiteľstve. "Je najvyšší čas, aby sme si aj takýmto spôsobom uctili pamiatku Nežnej revolúcie. Zmena adries sa bude týkať len malého počtu ľudí," podotkol Vallo.