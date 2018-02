Tender na verejné osvetlenie v Bratislave opäť predĺžili

Ponuky k tendru môžu záujemcovia predkladať najnovšie až do 12. marca.

Bratislava 9. februára (TASR) - Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave opäť predĺžili. Ponuky k tendru môžu záujemcovia predkladať najnovšie až do 12. marca. Doteraz posledným dátumom na predkladanie ponúk bol 12. február. V neskoršom termíne sa budú otvárať i obálky s ponukami, namiesto 23. februára by to malo byť 26. marca. Vyplýva to z informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Pri vyhlásení tendra koncom mája 2017 sa predpokladalo, že sa budú ponuky predkladať do 10. júla 2017. Neskôr sa tento termín niekoľkokrát zmenil.



Mesto už predchádzajúce predlžovania lehoty na predkladanie ponúk vysvetľovalo tým, že konkurenčné prostredie generuje množstvo doplňujúcich otázok zo strany uchádzačov, na ktoré mesto musí odpovedať. "Ide o štandardný proces, kedy si uchádzači ozrejmujú a vyjasňujú podmienky súťaže, aby mohli predložiť mestu svoju ponuku," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Zdôraznila, že celý proces prebieha transparentne a striktne podľa zákona o verejnom obstarávaní.



Iný názor majú mestskí poslanci. Tí opakovane žiadajú primátora túto súťaž zrušiť, pretože je podľa nich vo viacerých bodoch dôvodná pochybnosť z porušenia zákona o verejnom obstarávaní. V tomto zmysle podali i podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Mestskí poslanci Ján Mrva a Lucia Štasselová (nezaradení) sa v tejto súvislosti v piatok obrátili na ÚVO so žiadosťou o urgenciu. Úradu vyčítajú, že vo veci ich podnetu nekoná.



V súťaži na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave chce mesto s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH.



Hlavné mesto v súčasnosti zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia na základe dočasnej zmluvy s doterajším dodávateľom služby, spoločnosťou Siemens. Dočasná zmluva má podľa magistrátu vyriešiť preklenovacie obdobie do ukončenia verejnej súťaže.