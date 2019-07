Mesto Bratislava tvrdí, že potrebuje kvalitné právne služby

Dĺžku lehoty na predkladanie ponúk stanovilo mesto na 20 dní, čo podľa magistrátu výrazne prevyšuje aj minimálne zákonné limity na väčšie, a preto aj prísnejšie regulované zákazky.

Bratislava 30. júla (TASR) – Mesto Bratislava chce súťažiť bežné právne služby, a to nad rámec zákonných povinností a s významným dôrazom na kvalitu. V utorok to oznámilo vedenie hlavného mesta s tým, že Bratislava potrebuje kvalitné právne služby. Ako tvrdí, právna situácia spolu s pozíciou mesta bola v minulosti najmä v mestských podnikoch veľmi slabá a krehká.



"Uvedomujeme si nevyhnutnosť mať kvalitnú a dôveryhodnú právnu pomoc. Napriek tomu, že podľa zákona o verejnom obstarávaní by sme mohli právne služby zmluvne zabezpečiť aj podstatne jednoduchším spôsobom, rozhodli sme sa pre iný prístup," informoval o tom TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. V utorok mesto odoslalo výzvu na predkladanie ponúk 15 advokátskym kanceláriám. Tvrdí, že ide o vysoký nadpriemer pri tomto type zákaziek.



"Oslovené advokátske kancelárie boli vyzvané na základe verejných rebríčkov kvality. Nad rámec minimálneho rozsahu daného zákonom ideme aj v prípade stanovenia kritérií na výber úspešného uchádzača. Aj keď nám zákon umožňuje vybrať firmu iba na základe ceny, čo je najjednoduchšie, rozhodli sme sa ísť náročnejšou cestou a zvoliť si aj kritériá kvality," deklaruje Bubla. Pozitívne sa budú podľa jeho slov hodnotiť firmy s najväčším počtom skúseností z rôznych oblastí, pričom najkvalitnejšia firma si môže z tohto hodnotenia odniesť až 30 bodov zo 100 možných.



V rámci kvality bude samospráva posudzovať skúsenosti z piatich oblastí - občianske a obchodné právo, správne právo, právo verejného obstarávania, právo fondov EÚ a právne služby týkajúce sa zmluvných podmienok FIDIC. "Zároveň budú pozitívne hodnotené advokátske kancelárie s vyšším počtom advokátov a koncipientov, keďže aj to môže byť indikátor väčšej rýchlosti a kvality poskytovania služieb. Maximálny počet za dané kritérium však dostane advokátska kancelária už s piatimi advokátmi a piatimi koncipientmi, čo zasa nezvýhodní veľké advokátske kancelárie na úkor stredných a menších, avšak rovnako kvalitných alebo aj kvalitnejších," vysvetlil Bubla.



Dĺžku lehoty na predkladanie ponúk stanovilo mesto na 20 dní, čo podľa magistrátu výrazne prevyšuje aj minimálne zákonné limity na väčšie, a preto aj prísnejšie regulované zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky je 60.000 eur bez DPH, čo je zároveň maximálna cena všetkých služieb, ktorú bude na základe uzavretej rámcovej dohody možné vyčerpať.