Bratislava uzavrela zmluvu o verejnom osvetlení, napriek výhradám ÚVO

Bratislava 4. januára (TASR) – Hlavné mesto SR podpísalo so spoločnosťou Siemens zmluvu o zabezpečení prevádzky a údržby verejného osvetlenia na rok 2018, do obdobia, kým sa neskončí prebiehajúci tender na nového dodávateľa tejto služby. Zmluvu, ktorú hlavné mesto zverejnilo na svojej stránke 28. decembra 2017, uzavrel magistrát napriek výhradám Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Úrad zaslal vo štvrtok magistrátu výzvu, aby mu zmluvu, ktorá je podľa oznámenia vo vestníku ÚVO vo výške 1.548.000 eur bez DPH, doručil v origináli. "Po uplynutí päťdňovej lehoty na doručenie zmluvy v origináli úrad vykoná ďalšie právne kroky na preverenie zákonnosti postupu hlavného mesta," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVO Jana Zvončeková.



Úradu sa nepozdáva spôsob, ktorý hlavné mesto zvolilo, keď sa rozhodlo prideliť zákazku spoločnosti Siemens len na základe rokovacieho konania. Neuplatnilo si tak opciu na rok 2018 zo zmluvy, ktorú so Siemensom uzatvorilo taktiež priamym rokovaním ešte koncom roka 2016. "ÚVO vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného," informovala Zvončeková TASR ešte 18. decembra 2017. Magistrát vtedy deklaroval, že postupuje v súlade so zákonom.



Sporný je tiež postup hlavného mesta z konca roka 2016, keď priamym rokovaním uzatvorilo zmluvu na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia so Siemensom na obdobie jedného roka s možnosťou opcie na ďalších 12 mesiacov. Mesto ju uzavrelo po tom, čo mu koncom roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s touto firmou, a chcelo, aby bola táto služba zabezpečená až po výber nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia.



ÚVO však odhalil pochybenia pri tejto zmluve a samospráve hrozí pokuta. Úrad totiž tvrdí, že mesto konalo v rozpore so zákonom a svojím konaním obmedzilo hospodársku súťaž, keďže v prípade použitia otvoreného postupu verejného obstarávania mohlo svoju ponuku predložiť viacero uchádzačov. Mesto však s týmto tvrdením nesúhlasilo a deklarovalo, že postupovalo zákonne. Keďže jeho odvolaniu nebolo vyhovené, podalo žalobu na Krajskom súde v Bratislave.



Súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave vyhlásil magistrát koncom mája 2017. Hoci predpokladal jej ukončenie ešte v tom istom roku, nestalo sa tak. Tender už štvrtýkrát predĺžil. Mesto chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH.