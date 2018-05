Bratislava uzatvorila zmluvu o údržbe zelene priamym rokovaním

Magistrát priame rokovacie konanie zdôvodňuje mimoriadnou udalosťou.

Bratislava 3. mája (TASR) – Hlavné mesto uzatvorilo v polovici apríla priamym rokovacím konaním zmluvu o starostlivosti o verejnú zeleň za 1,6 milióna eur s DPH so súkromníkom Martinom Mikulajom – CarniHerba. Trvať má až do uzatvorenia kontraktu s víťazom takmer dva roky trvajúcej súťaže na komplexnú starostlivosť o zeleň. Postup mesta už vyhodnocuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Magistrát priame rokovacie konanie zdôvodňuje mimoriadnou udalosťou, ktorú, ako píše vo vestníku ÚVO, nemohol predvídať a pre vzniknutú časovú tieseň nemohol uskutočniť ani verejnú súťaž, užšiu súťaž a ani rokovacie konanie so zverejnením. "Účelom zmluvy je zabezpečenie verejnej služby starostlivosti o mestskú zeleň v nevyhnutnom rozsahu s cieľom eliminovať ohrozenie zdravotného stavu obyvateľov hlavného mesta vplyvom neúmerného zvýšenia úletu alergénov unikajúcich z nepokosených, respektíve neošetrených rastlín na území hlavného mesta," píše mesto.



Zámerom bola podľa neho aj eliminácia šírenia nákazy vtáčej chrípky ako následok neregistrácie zraneného alebo mŕtveho vtáctva a hydiny vplyvom nezabezpečenia kosenia a hrabania na zarastených plochách. Hlavné mesto na dodatočné otázky TASR doteraz neodpovedalo.



ÚVO uviedlo, že v prípade tejto zákazky vyhodnocuje postup magistrátu a v nasledujúcich dňoch bude informovať o ďalšom postupe. Minulý rok však úrad odhalil pochybenia pri zmluve o údržbe zelene. Mesto vtedy taktiež uzatvorilo s týmto súkromníkom kontrakt priamym rokovacím konaním. ÚVO minulý rok pre TASR povedal, že na takýto postup neboli splnené zákonné podmienky, a preto starostlivosť o zeleň v Bratislave v čase trvania zmluvy bola zabezpečená protizákonne. Mesto argumentovalo, že si uplatnilo postupy k uzatvoreniu zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.



Bratislava v roku 2016 vyhlásila nový tender na štvorročnú komplexnú starostlivosť o zeleň v Bratislave za 13,86 milióna eur bez DPH. Súťaž však magistrát už niekoľkokrát predĺžil. Minulý rok to vysvetľoval tým, že sa tak deje pre rôzne obštrukcie a konkurenčný boj uchádzačov. Proces podľa mesta prebieha v súlade so zákonom.