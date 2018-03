V centre Bratislavy vystavia bronzové súsošie Márie Terézie

Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) ju realizuje aj z dôvodu, že bratislavské mestské zastupiteľstvo má vo štvrtok schvaľovať osadenie súsošia na tomto mieste.

Bratislava 14. marca (TASR) – V centre Bratislavy pred hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí vystaví Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) v stredu od 15.00 h jazdecké súsošie Márie Terézie z bronzu, ktoré je zmenšenou kópiou legendárnej mramorovej sochy od Jána Fadrusza. Verejná prezentácia potrvá do štvrtka (15.3.) do 18.00 h. BOS ju realizuje aj z dôvodu, že bratislavské mestské zastupiteľstvo má vo štvrtok schvaľovať osadenie súsošia na tomto mieste. Komisia hlavného mesta pre pamätníky to už odobrila.



Výkonný riaditeľ BOS Maroš Mačuha pre TASR priblížil, že chcú, aby toto dielo v centre Bratislavy trvalo pripomínalo ľuďom rakúsko-uhorskú panovníčku Máriu Teréziu a obdobie korunovácií. "Vybrali sme si ako vzor sochu od Jána Fadrusza, ktorá stála od roku 1897 na Námestí korunovačného pahorka (dnešné Námestie Ľudovíta Štúra) a bola v roku 1921 československými legionármi z politických dôvodov zničená. Bola to mramorová socha a my sme vytvorili aspoň jej zmenšenú kópiu z bronzu," spresnil. Túto kópiu vytvorila na základe fotografií a štúdia dochovaných fragmentov sochárka Martina Zimanová Matúšová.



Okrášľovací spolok však dlho hľadal miesto, kde by mohol toto bronzové súsošie osadiť. Pôvodne plánoval na Vajanského nábreží, ale komisia pre pamätníky toto miesto neodporučila. Napokon sa ako potenciálne vhodný ukázal priestor pred hotelom Carlton. "Výhodou aj je, že majiteľ hotela prisľúbil pomoc pri údržbe sochy. Mestskí poslanci však musia schváliť, aby sme mohli na mestský pozemok, ktorý má hotel v prenájme, túto sochu osadiť," priblížil Mačuha.



Ak by mestské zastupiteľstvo tento návrh odobrilo, súsošie by vedel BOS osadiť behom niekoľkých týždňov. Mestskí poslanci mali o tomto zámere rokovať vo februári, avšak k tomuto bodu sa nedostali a budú tak o ňom diskutovať inokedy. Ak ho mestské zastupiteľstvo schváli a súsošie sa podarí osadiť pred hotel, bude opäť v centre Bratislavy znázorňovať udalosť Vitam et sanguinem z roku 1741, kedy uhorská šľachta podporila mladú kráľovnú v nástupníctve na uhorský trón a bola symbolom vernosti.