V centre Bratislavy pobehoval diviak

Bratislava 16. apríla (TASR) – V centre Bratislavy na Dunajskej ulici pobehoval v sobotu (14.4.) skoro ráno diviak. Dokazuje to video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti. Zviera sa malo objaviť aj na Rázusovom nábreží. Mestská polícia Bratislava TASR potvrdila, že zaznamenala informácie o jeho pohybe, diviaka však nenašla.



Nebol to jediný prípad, kedy sa divá zver dostala do ulíc centra Bratislavy. "Nie tak dávno sme pri Redute spolu s dobrovoľníkmi odchytávali šakala zlatistého, časté máme aj hlásenia o pohybe srnčej zveri. Ku kurióznym prípadom možno zaradiť aj výskyt plazov - najmä užoviek," povedal pre TASR hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Pleva.



Rudolf Ivičič z Mestských lesov v Bratislave priblížil, že výskyt divej (poľovnej) zveri na nepoľovných plochách v zastavanom území mesta je v poslednom období bežný a je to takmer každodenná realita. "Mestské lesy v Bratislave na nepoľovných plochách (pozemky, na ktorých nebol uznaný poľovný revír) nemajú žiadne kompetencie okrem zberu uhynutej zveri. Na elimináciu pohybu divo žijúcej zveri vykonávame intenzívny lov zveri v poľovnom revíri Lesopark," povedal pre TASR. Ako podotkol, zver však prostredníctvom v územnom pláne vytváraných biokoridorov preniká do centra mesta aj z iných poľovných revírov susediacich s mestom. Dôvodom výskytu poľovnej zveri v centre Bratislavy je podľa jeho slov teda existencia biokoridorov a biotopov v meste. "Ale aj vysoké stavy zveri, najmä diviakov, na celom území SR. Nie je to len lokálny jav," podotkol.



Pohyb diviakov v uliciach Bratislavy bol zaznamenaný aj vo februári v mestskej časti Devínska Nová Ves, v okolí ľudských obydlí. "Počet diviakov sa zvýšil. Strácajú plachosť a niekedy zídu z Devínskej Kobyly dole do záhrad alebo k bytovým a rodinným domom. Pre ľudí sa stávajú atrakciou, kŕmia ich, fotografujú si ich alebo ich lákajú k obydliam," uviedol v tom čase pre TASR prednosta devínskonovoveského miestneho úradu Ignác Olexík. V minulom roku spozorovali ľudia diviaky napríklad v uliciach Dúbravky či Karlovej Vsi. Stádo pobehovalo aj v areáli cintorína Slávičie údolie.



Ak už človek diviaka stretne, nemal by ho podľa odborníkov plašiť a pozerať sa mu priamo do očí, ale radšej pokojne, chrbtom pomaly cúvať preč. Ak už zver človeka napadla, treba si ľahnúť na zem do skrčenej polohy a chrániť si hlavne hlavu a krk. Ak je možné, treba silno kričať o pomoc a po útoku vyhľadať lekársku pomoc.