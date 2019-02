Výhodu polopodzemných kontajnerov vidí OLO najmä v ich objeme, ktorý je väčší ako pri klasických zberných nádobách.

Bratislava 9. februára (TASR) – V Bratislave pribudli ďalšie polopodzemné kontajnery. Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) poskytla na ich vybudovanie 39.054 eur. V hlavnom meste sa tak momentálne nachádza 38 takýchto kontajnerov a ďalšie by mali pribudnúť v najbližších týždňoch. OLO o tom informuje na svojom webe.



Nové polopodzemné kontajnery v počte 11 kusov boli nedávno osadené v lokalitách podchod Trnavské mýto a Rača na Kadnárovej ulici. Ďalšie polopodzemné kontajnery vzniknú v Dúbravke na Ľ. Zúbka 37 – 31, v Karlovej Vsi na Karloveskej 57 a v Ružinove na Miletičovej 31, 33 a 35. „V roku 2019 OLO nebude prijímať žiadosti o finančný príspevok na podporu vybudovania polopodzemných kontajnerov,“ informuje firma.



V rokoch 2017 a 2018 sa v rámci pilotného projektu hlavného mesta a spoločnosti OLO osadilo spolu 27 polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj triedený odpad. Bolo to na štyroch stanovištiach v mestských častiach Ružinov na Družicovej 2, Petržalka na Budatínskej 17, v Starom Meste na Žižkovej a vo Vrakuni na Stavbárskej 34 – 38 a 40 – 42. Všetky polopodzemné kontajnery boli financované spoločnosťou OLO, s výnimkou lokality Žižkova, kde sa na nákladoch finančne spolupodieľal aj developer.



Výhodu polopodzemných kontajnerov vidí OLO najmä v ich objeme, ktorý je väčší ako pri klasických zberných nádobách. Tento objem môže byť od 2000 až do 7000 litrov, a preto je možné umiestniť do nich väčšie množstvo odpadu a nie je potrebné realizovať odvoz odpadu tak často, ako pri klasických zberných nádobách.