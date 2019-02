BUDE TO DRSNÉ: V Bratislave sa začínajú rozsiahle dopravné obmedzenia

Uzávera ulice Mlynské nivy potrvá jeden rok. V prvom polroku pôjde o úplnú uzáveru ulice, počas druhého polroka bude ulica sprejazdnená pre MHD.

Bratislava 15. februára (TASR) – V Bratislave sa od piatka začínajú rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisieť budú s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch. Magistrát i polícia upozorňujú, že Bratislavu čaká náročné obdobie, ktoré si bude vyžadovať veľa trpezlivosti. Prvý nápor na dopravu sa očakáva v pondelok (18. 2.).



Uzávera ulice Mlynské nivy potrvá jeden rok. V prvom polroku pôjde o úplnú uzáveru ulice, počas druhého polroka bude ulica sprejazdnená pre MHD. "Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky s tým, že práce sú rozdelené do šiestich etáp a každá ďalšia etapa bude pre dopravu využívať aj stavby, ktoré sú postavené v predchádzajúcej etape," priblížil primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že dosah na dopravu sa pri ďalších uzáverách bude postupne znižovať.



Dopravné obmedzenia súvisiace s uzáverou križovatky Prievoz sa začnú postupne, so začiatkom v piatok od 20.00 h. Práce na uzávere križovatky budú prebiehať pod dohľadom polície a ukončené by mali byť v sobotu (16. 2.) do 7.00 h. "Odvtedy sa bude potrebné riadiť dočasným dopravným značením a obchádzkovými trasami," uviedol pre TASR stavebník D4 a R7. Postupne sa bude uzatvárať aj časť ulice Mlynské nivy. Od piatka rána bude Páričkova ulica uzavretá pre osobnú automobilovú dopravu a začne sa rozmiestňovať značenie. Počas dňa sa budú realizovať zastávky pre MHD. Od piatka už verejnosť na Páričkovej ulici nemôže parkovať. Svetelná signalizácia na križovatke Mlynské Nivy – Karadžičova bude vypnutá od sobotného rána a riadiť ju bude polícia. Od nedeľného (17. 2.) rána bude vypnutá svetelná signalizácia na križovatke Mlynské Nivy – Košická – Svätoplukova a križovatku bude riadiť polícia. V pondelok ráno, približne o 04.30 h sa naraz spustí svetelná signalizácia v oboch križovatkách už v novom režime a ulica Mlynské nivy bude uzavretá. MHD bude od tohto momentu presmerovaná cez Páričkovu ulicu.



Obmedzenia budú mať podľa mesta negatívny dosah na dopravu vo viacerých častiach Bratislavy. Zaťažená bude najmä mestská časť Ružinov a ulice Gagarinova, Landererova či Bajkalská. Uzávery sa dotknú aj niektorých liniek bratislavskej MHD, najmä 70, 74, 87, N74, 21, 25, 50, 70, 88, 205, N61 a X72. Hlavné mesto chce, aby verejnosť na presun po Bratislave preferovala verejnú dopravu. Od pondelka 18. februára až do konca marca budú preto linky MHD 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť pre cestujúcich zadarmo. Okrem toho Bratislavská integrovaná doprava (BID), ako koordinátor Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ponúka v tomto období aj 50-percentnú zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý si cestujúci zakúpia prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK. Mesto s políciou realizovalo na obchádzkových trasách opatrenia, ktoré majú zabezpečiť prioritu verejnej dopravy. Magistrát zabezpečil aj záchytné parkoviská, zatiaľ s kapacitou 680 miest.



Viac informácií môže verejnosť nájsť na webe www.zvladneme.to alebo na sociálnej sieti na stránke s názvom Polícia SR - Bratislavský kraj. Od pondelka bude k dispozícii aj informačná linka 0800 242 000.