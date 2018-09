Táto petícia prichádza po tom, čo bratislavský mestský parlament v marci 2017 schválil absolútny zákaz herní v meste.

Bratislava 28. septembra (TASR) – V Bratislave spustili novú petíciu za zákaz hazardu v meste. Podpísaní Bratislavčania sa v nej sťažujú, že sa v súvislosti s hraním hazardných hier narúša v hlavnom meste verejný poriadok. Mestské zastupiteľstvo preto petíciou žiadajú, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakáže herne v hoteloch, moteloch, penziónoch, bytových domoch, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu.



Petíciu, ktorá nesie názov Nech sa hazard do Bratislavy nevráti, iniciovala poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a bratislavská novomestská poslankyňa Zuzana Rattajová, ktorá podľa vlastných slov v novembrových komunálnych voľbách nekandiduje. "Znenie petície bolo konzultované s právnikmi. Podpisy zbierame spolu s dobrovoľníkmi v uliciach Bratislavy a pevne verím, že sa mi podarí vyzbierať dostatočný počet podpisov. K utorku (25.9.) som mala cez 2000 podpisov," povedala pre TASR. Aby sa petíciou zaoberali bratislavskí mestskí poslanci, vyzbierať musí viac ako 3000 podpisov. Na to, aby však bola petícia úspešná, bolo v minulosti potrebné najprv získať podpisy od 30 percent dospelých Bratislavčanov, čo je asi 106.000 obyvateľov. Národná rada SR však v novembri 2016 prijala novelu zákona o hazardných hrách, ktorou sa upravilo kvórum a v Košiciach i v Bratislave stačí, ak petíciu podpíše 15 percent obyvateľov nad 18 rokov.



Táto petícia prichádza po tom, čo bratislavský mestský parlament v marci 2017 schválil absolútny zákaz herní v meste. Herne sa tak po vypršaní licencií od mája 2017 už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Výnimkou je stávkovanie, ktoré je vyňaté zo zákona. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú spustil v máji 2015 primátor hlavného mesta a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, odovzdali následne v júni 2016 do podateľne magistrátu. Začiatkom roka 2017 vedenie mesta informovalo o ukončení kontroly podpisov, ktorá preukázala, že platných je 98.118 podpisov.



Krajská prokuratúra v Bratislave však podala na jeseň 2017 na hlavné mesto žalobu. Dôvodom bolo, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna minulého roka nevyhoveli protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Prokuratúra navrhovala toto nariadenie zrušiť. Zdôvodnila to tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca 2017 hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu nevyhoveli. Magistrát argumentuje, že hlasovanie a prijatie tohto VZN bolo uskutočnené v súlade s právnymi predpismi.



Vec sa dostala až pred Krajský súd v Bratislave, ktorý tento rok v júni vyhovel žalobe prokuratúry a vo svojom rozhodnutí prijal jej argumenty o nesúlade prijatého VZN o zákaze herní na území hlavného mesta so zákonom. Koncom augusta na Najvyšší súd SR prišla kasačná sťažnosť, ktorou Bratislava napadla uznesenie krajského súdu. Mesto zároveň podalo na najvyšší súd návrh na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti. Bratislava žiada, aby najvyšší súd revidoval uznesenie súdu, ktoré podľa vedenia mesta obsahuje evidentné zákonné pochybenia.