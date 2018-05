Vo firme OLO bola kontrola poslancov, zasadne aj mestská komisia

Poslanci navštívili v OLO areál bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa zaujímali o zvoz zmesového komunálneho odpadu a triedenie skla.

Bratislava 2. mája (TASR) - V bratislavskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) bola 27. apríla kontrola mestských poslancov, ktorí preverovali či vyzbieraný odpad nekončí na rozsiahlej nelegálnej skládke na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach. Navštívili aj areál firmy Vassal EKO, ktorá v tesnej blízkosti nelegálnej skládky dočasne pre mestskú spoločnosť triedi a lisuje papier i plasty. Poslanci sa touto témou budú zaoberať 9. mája aj na komisii životného prostredia.



Poslanci navštívili v OLO areál bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa zaujímali o zvoz zmesového komunálneho odpadu a triedenie skla. Pozreli si aj dotrieďovací závod pri spaľovni odpadu. Práve tu sa pripravuje nová automatická triediaca linka, na ktorej bude od júna prebiehať dotrieďovanie plastov a papiera. "Vysvetlili sme im logistiku smetiarskych áut, mali špeciálny dotaz na GPS áut. Chceli prekontrolovať, ako je nastavené. GPS súradnice ukázali, že obávať sa nejakého nelegálneho nakladania so zmesovým komunálnym odpadom nie je potrebné," povedal pre TASR generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman. Nasledovala návšteva triediacej linky v areáli spoločnosti Vassal EKO, ktorá dočasne vykonáva dotrieďovanie papiera a plastov pre OLO. Práve preto sa zberné vozidlá mestskej firmy pohybujú v areáli súkromníka, keďže vozia vyzbieraný papier a plasty na triediacu linku.



V stredu sa konala dozorná rada OLO, kde členovia generálnemu riaditeľovi položili ďalšie otázky, ktoré má zodpovedať do štvrtka (3.5.). "Stretol som sa osobne aj s niektorými vodičmi áut OLO a pýtal som sa ich pod podmienkou anonymity, či iný odpad, okrem papiera a plastu, niekedy vozili do Vassal EKO. Povedali, že nie," uviedol pre TASR šéf dozornej rady OLO a starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc. Na komisiu životného prostredia má podľa jeho slov generálny riaditeľ pripraviť komplexný materiál, za akých okolností prišlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s Vassal EKO a ako prebiehalo samotné verejné obstarávanie. Na zasadnutie je pozvaný aj súkromník.



Následne vo štvrtok 10. mája zasadne opäť dozorná rada OLO, ktorá má vysloviť konečný verdikt a bude aj známe, či neprídu na pretras personálne otázky. "Keď nájdem nejaké porušenie, určite budem konať a voči celému vedeniu OLO budem nekompromisný," skonštatoval Kuruc. OLO odmieta obvinenia a špekulácie o vození odpadu na nelegálnu skládku na Lieskovskej ceste. Taktiež odmieta ovplyvňovanie zmluvných a obchodných vzťahov medzi ňou a firmou Vassal EKO. "To viem garantovať, na to sú jasné dôkazy. Určite nemá OLO nič spoločné s tým, čo sa deje na nejakom nelegálnom kopci," podotkol Cimerman.



Vassal EKO sa tiež dištancuje od nelegálnej skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala odstrániť. "Skutočnosť, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, preukazujú aj satelitné snímky Google a ortofotomapy," oponuje Okresný úrad Bratislava v liste adresovanom mestskej časti.