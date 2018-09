V Ružinove sú oficiálne siedmi kandidáti na starostu, 107 na poslancov

V tejto bratislavskej mestskej časti budú voliť 25 poslancov v deviatich volebných obvodoch.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Oficiálnymi kandidátmi na post starostu bratislavského Ružinova sú siedmi uchádzači – súčasný starosta Dušan Pekár, ktorý kandiduje za KDH, ružinovský miestny poslanec a riaditeľ Televízie Ružinov (TVR) Igor Adamec, ktorého podporuje Slovenská konzervatívna strana, taktiež advokát, mestský i krajský poslanec Ján Buocik, za ktorým stojí koalícia SaS, OĽaNO, Sme rodina, OKS a NOVA.



Kandiduje aj miestny a mestský poslanec Slavomír Drozd s podporou koalície Smer-SD, SNS a Strana zelených Slovenska, asistentka poslanca Národnej rady SR Kristína Laššáková z ĽSNS a manažérka a vysokoškolská pedagogička Jana Poláčiková z tímu okolo kandidáta na primátora Matúša Valla, ktorý podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia. Jediným nezávislým kandidátom je ekonóm, mestský a krajský poslanec Martin Chren. O oficiálne zaregistrovaných kandidátoch informovala TASR mestská časť.



Do miestneho zastupiteľstva kandiduje oficiálne 107 kandidátov, ktorí zabojujú o miesta v 25-člennom poslaneckom zbore. Počet politických nominantov a nezávislých kandidátov je vo výraznom nepomere. Z celkového počtu zaregistrovaných 107 kandidátov je 85 nominantov politickej strany, resp. koalície. Najviac z nich – 24 má koalícia SaS, OĽaNO, Sme rodina, OKS, NOVA a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska. Zhodne po 17 kandidátov postavilo KDH a trojkoalícia Smer-SD, SNS a Strana zelených Slovenska. Dvanásť kandidátov je členom tímu okolo kandidáta na primátora Matúša Valla, ktorý podporuje hnutie Progresívne Slovensko a strana SPOLU - občianska demokracia.



Zhodne po troch kandidátoch posiela do boja ĽSNS a Slovenská konzervatívna strana. Po dvoch kandidátoch nominoval Most-Híd, ako aj Národná koalícia. Po jednom kandidátovi má strana Starostovia a nezávislí kandidáti, Strana moderného Slovenska (SMS), Národ a Spravodlivosť – naša strana, Doma dobre a Šanca. Zvyšných 22 kandidátov sa o priazeň voličov uchádza ako nezávislí, tí tak tvoria takmer pätinu.



Výrazný nepomer je v počte mužských a ženských kandidátov. Kým o mandát na miestneho poslanca sa uchádza 80 mužov, žien je 27, čo je niečo vyše jednej štvrtiny. Najstarší kandidát má 71 rokov, najmladší sú dvaja 23-roční kandidáti.



Zo súčasného poslaneckého zboru znovu kandiduje 18 poslancov, vrátane generálneho riaditeľa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave Tomáša Alschera. Spomedzi nových tvárí sa o post miestneho poslanca uchádza IT analytik a poradca podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej Kamil Bodnár, generálna riaditeľka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR Sylvia Beňová, štátna radkyňa Natália Nadzamová, správca Matice slovenskej Maroš Smolec, občianska aktivistka Monika Kozelová, ochranár a fotograf prírody Filip Mrocek, aktivista a výkonný riaditeľ Bratislavského okrášľovacieho spolku Maroš Mačuha, kontrolór Karlovej Vsi a niekdajší riaditeľ Marianumu - Pohrebníctva mesta Bratislavy Miloslav Hrádek, docent na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU v Bratislave Štefan Šutý, koordinátor ochrany detí pred násilím Erik Vároši či hasič a koordinátor záchranných zložiek Nikolaj Gečevský.



V Ružinove budú voliť 25 poslancov v deviatich volebných obvodoch. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania.