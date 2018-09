V Bratislavskom Sade Janka Kráľa bude v nedeľu športovať celé mesto

Konať sa tam bude podujatie Športujúce mesto 2018, ktoré je najväčším slovenským podujatím v rámci celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň športu (23. – 30. septembra).

Bratislava 22. septembra (TASR) – V Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke sa bude v nedeľu (23.9.) športovať. Konať sa tam bude podujatie Športujúce mesto 2018, ktoré je najväčším slovenským podujatím v rámci celoeurópskej iniciatívy Európsky týždeň športu (23. – 30. septembra). Takto športovať sa bude štvrtýkrát, začne sa o 10.00 h.



"Podujatie prinesie oslavu športu, aktívneho a zdravého životného štýlu v podobe jednodňového podujatia. Uskutoční sa pod holým nebom v Sade Janka Kráľa a naše hlavné mesto sa tak pripojí k celoeurópskej iniciatíve prostredníctvom podujatia v najstaršom verejnom parku v strednej Európe," uvádzajú organizátori popularizačno-osvetovej akcie.



Pre všetkých športuchtivých bude pripravených viac ako 50 rôznych športových aktivít. Tie tvoria tri hlavné športové línie, a to 40 celodenných športových stanovíšť, sedem ukážkových verejných tréningov a 15 exhibícií a vystúpení v blízkom nákupnom centre. Disciplíny sa zamerajú tak na kolektívne, ako aj individuálne športy od tradičných cez menej tradičné, ako kanoistika, lakros či taekwondo, až po netradičné, napríklad kin-ball, keltský futbal alebo metlobal.



"Program aj aktivity podujatia sú prispôsobené všetkým vekovým kategóriám, ľuďom so zdravotným postihnutím či akoukoľvek skúsenosťou so športom," podotýkajú organizátori. Chýbať nebudú ani autogramiáda, exhibičné športové súťaže so známymi športovcami či kultúrny program a súťaže.



Podujatie sa uskutoční v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a petržalského nákupného centra. Bližšie informácie spolu s programom sú zverejnené na webovej stránke www.sportujucemesto.sk.