V sobotu otvoria tohtoročnú letnú sezónu ďalšie kúpaliská v Bratislave

Bratislava 31. mája (TASR) – Spríjemniť chvíle a ovlažiť sa počas horúcich dní sa budú môcť Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta čoskoro aj na ďalších oficiálnych kúpaliskách. Po kúpalisku Delfín a Lamač, ktoré už v týchto dňoch začali svoju tohtoročnú letnú sezónu, otvoria svoje brány v sobotu (2.6.) aj Rosnička, Tehelné pole a Zlaté piesky. TASR informovala Zuzana Zúbeková z útvaru marketingu a športu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta.



Počas víkendu budú letné kúpaliská otvorené od 10. do 19. h, počas pracovného týždňa od 12. h. Výnimkou sú len Zlaté piesky, ktoré budú mať o niečo kratšie otváracie hodiny. Cez víkend budú otvorené od 9. do 18. h, cez pracovné dni od 12. h. Tieto otváracie hodiny platia do 24. júna. Od 25. júna sa budú totiž otváracie hodiny predlžovať a budú platiť jednotne pre pracovné dni aj víkend.



Letnú sezónu otvoria aj kúpaliská Krasňany a Rača. Tie budú návštevníkom k dispozícii predbežne od 16. júna.



Prípadné zatvorenie kúpaliska počas schválenej prevádzkovej doby stanovuje denne vedúci prevádzky, strediska, resp. službukonajúci pracovník. A to základe aktuálnych poveternostných podmienok a aktuálnej predpovede počasia. "V prípade, že od 10. h pretrváva nepriaznivé počasie a podľa aktuálnej predpovede na daný deň má pretrvávať aj po 15. h, resp. v prípade havárie, ktorá ohrozuje bezpečnosť návštevníkov, je oprávnený rozhodnúť o predčasnom ukončení prevádzky," informuje STaRZ na svojej webovej stránke, kde sú zverejnené taktiež ceny vstupného.