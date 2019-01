V Starom Meste pribudne na jar nové detské ihrisko

Stavba si podľa jej vyžiada výrub piatich tisov obyčajných, ktoré rastú v priamom zábere hracích prvkov, a nie sú v súlade s platnými technickými normami.

Bratislava 19. januára (TASR) – Nové detské ihrisko pribudne do konca marca na území bratislavského Starého Mesta. Vybudujú ho pred Kostolom nanebovzatia Panny Márie pri Základnej škole Matky Alexie, ktorý jeho výstavbu realizuje v spolupráci so Starým Mestom a Úradom vlády SR. Na svojej webovej stránke o tom informuje mestská časť.



"Hracie prvky budú vyrobené z prírodného materiálu, aby bol čo najmenej narušený charakter pamiatkovej zóny. Podobné môžu obyvatelia Starého Mesta nájsť aj v Grassalkovichovej záhrade," špecifikovala mestská časť.



Stavba si podľa jej informácií vyžiada výrub piatich tisov obyčajných, ktoré rastú v priamom zábere hracích prvkov, a nie sú v súlade s platnými technickými normami. Ďalším dôvodom výrubu je skutočnosť, že tis má veľmi nápadný plod s jedovatým semenom.



"Takýto plod by mohol lákať deti ku konzumácii. Nie je preto vhodné, aby bol v ich bezprostrednom dosahu, keďže predstavuje ohrozenie zdravia, respektíve života,” zdôvodnilo Staré Mesto.



Náhradná výsadba má byť realizovaná v bezprostrednej blízkosti nového ihriska, konkrétne v predzáhradke školy. "Jej súčasťou bude sedem predpestovaných stromov Prunus serrulata 'Royal Burgundy' a 'Amanogava' a spolu s nimi pribudne aj osem predpestovaných kríkov," priblížila mestská časť. Zámer má byť zrealizovaný podľa projektu, ktorý schválil Krajský pamiatkový úrad Bratislava.