Veľké mestské časti v Bratislave ponúkajú viaceré výbehy pre psov

Bratislava 15. januára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto otvorilo ďalší výbeh pre psov. Po výbehu na Poľnej ulici a v parku Belopotockého funguje v poradí tretí výbeh na Palárikovej ulici, v blízkosti Hlavnej stanice. Oplotený areál má rozlohu 420 metrov štvorcových. TASR o tom informovala staromestská hovorkyňa Nora Gubková.



V novom výbehu má čoskoro pribudnúť odpadkový kôš a lavička. Samospráva preto žiada užívateľov výbehu, aby rešpektovali prevádzkový poriadok a po svojich miláčikoch si upratali. "Teším sa, že sme opäť mohli prispieť k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľov a zároveň aj k zvýšenej čistote a poriadku na staromestských uliciach a verejných priestranstvách," doplnil starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.



Rovnaký počet výbehov pre psov funguje v súčasnosti aj v Petržalke. Od septembra 2014 je k dispozícii výbeh s cvičiskom na bezplatný výcvik na rozlohe 11.000 metrov štvorcových na Wolkrovej ulici, od januára 2016 s rozlohou vyše tisíc metrov štvorcových na Holíčskej ulici. Zatiaľ posledný pribudol v mestskej časti v uplynulom roku na ploche takmer 23 árov pri Panónskej ceste, neďaleko obratiska autobusov na Vyšehradskej ulici.



Samospráva má pritom v pláne vybudovať postupne výbehy pre psov v každej časti Petržalky. "Našou ambíciou je každý rok vybudovať jeden oplotený výbeh pre psov. Ďalší určite pribudne tento rok," uviedla pre TASR Silvia Vnenková z Oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Konkrétna lokalita zatiaľ nie je známa, podľa Vnenkovej je v hre viacero možností. "Hľadáme také miesto, kam by síce obyvatelia nemali ďaleko, ale aby nebol priamo pod oknami domov," doplnila Vnenková.



V Ružinove majú psičkári k dispozícii dva oficiálne výbehy, a to na Astronomickej ulici na Ostredkoch a rozhraní ulíc Parková a Syslia v Prievoze. Okrem klasického mobiliáru pre obyvateľov sú tu pre psích miláčikov rôzne agility prvky, napr. tunel, A-čková prekážka, tunely z pneumatík, slalomová dráha, vahadlová hojdačka či preskakovacie koleso.



Mestská časť zároveň podľa hovorkyne Marianny Šebovej uvažuje nad vybudovaním ihriska pre voľný pohyb psov na Gašparíkovej ulici. "Uvažujeme aj o ďalších lokalitách, napr. na Vavrínovej ulici," doplnila Šebová. Termín momentálne známy nie je, závisieť bude od finančných prostriedkov a od kapacít dodávateľa.



Vybudovať nové výbehy pre psov plánuje aj Nové Mesto. To majiteľov psov v súčasnosti ponúka výbeh v parku Gaštanica na Jeséniovej ulici na Kolibe, dve oplotené venčiská s hracími prvkami v parku na Hálkovej ulici, zvlášť pre malé a väčšie psy, a na základe súhlasu vlastníka pozemku aj dočasné venčisko pri Lakeside Parku na Tomášikovej ulici.



"V mestskej časti máme na viacerých verejných priestranstvách inštalovaných 83 košov na psie exkrementy a 52 stojanov na vrecká na psie exkrementy," doplnil novomestský hovorca Marek Tettinger.