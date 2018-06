Verejnosť môže diskutovať o budúcnosti Obchodnej ulice v Bratislave

Na podujatí v STU predstavia prezentácie návrhov jednotlivých študentských tímov.



Bratislava 6. júna (TASR) – Do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice v Bratislave sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. V stredu sa bude v Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity (STU) na Vazovovej 5 v Bratislave konať od 14.15 do 17.00 h verejné podujatie s diskusiou zameranou na budúce smerovanie tejto známej bratislavskej ulice či na tému smart city. TASR o tom informovali z hlavného mesta.



Akcia je realizovaná v spolupráci bratislavského magistrátu, Ústavu manažmentu STU v Bratislave a občianskeho združenia Obchodná ulica a okolie. Na podujatí budú predstavené aj prezentácie návrhov jednotlivých študentských tímov. Tie pracovali na riešení Obchodnej ulice v rámci medziuniverzitnej súťaže MUNISS. Návštevníci budú mať možnosť dať svoj hlas riešeniu, ktoré ich osloví najviac, alebo sa zapojiť do plánovania budúcnosti Obchodnej ulice aj prostredníctvom interaktívnej plánovacej hry.



Ešte pred podujatím sa v stredu od 10.00 h v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca uskutoční vyhodnotenie medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS medzi mestami Bratislava a Brno v oblasti smart city so zameraním na riešenie Obchodnej ulice na slovenskej strane. Tímy slovenských a českých študentov pracovali na súťažných zadaniach od začiatku tohto roka do mája.



"Do medziuniverzitnej súťaže sa tohto roku zapojilo päť súťažných tímov – dva slovenské a tri české - STU Bratislava, Masarykova univerzita, Vysoké učenie technické a Mendelova univerzita v Brne," priblížila hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Kým slovenské tímy hľadali rozumné spôsoby pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred hotelom v jej bezprostrednej blízkosti na príjemnejšie miesto pre život, české tímy sa zamerali na smart riešenia pre novú mestskú štvrť v Brne. Novinkou tohto ročníka bolo zároveň rozšírenie súťažnej úlohy o sociálny a environmentálny faktor, pokiaľ ide o riešenie a zmierňovanie negatívneho javu bezdomovectva a udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, podotkla Onufer.



Jednotlivé súťažné návrhy posudzovala odborná komisia zložená zo zástupcov mesta Bratislavy, STU a expertov z Technickej univerzity v Drážďanoch. V stredu bude v Primaciálnom paláci od 10.30 h prebiehať prezentácia piatich súťažných tímov, následne bude pokračovať vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazným tímom.



V predchádzajúcom ročníku sa do medziuniverzitnej súťaže MUNISS zapojilo šesť tímov zo štyroch univerzít a dvoch krajín. Víťaznými riešeniami sa stali dva projekty. Jeden riešil najmä zlepšenie komunikácie zo strany mesta a druhý opatrenia v rámci zmeny klímy.