TAKMER DVAKRÁT DENNE: Vlani zasahovali policajti v Pentagone 565-krát

Bratislava 8. apríla (TASR) – V minulom roku policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II (OR PZ v BA II) na základe oznámenia alebo na základe vlastnej činnosti zasahovali vo vrakunskom objekte Pentagon a v jeho okolí 565-krát. V januári tohto roku tu vykonali 12 výjazdov a vo februári zase 24 výjazdov. TASR o tom informoval riaditeľ OR PZ v Bratislave II Ján Pažický.



"Na obvodnom oddelení PZ Bratislava-Vrakuňa bolo v roku 2017 evidovaných celkovo 74 prípadov nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Z tohto počtu bolo v 49 prípadoch zastavené trestné stíhanie. V 19 prípadoch bolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe a šesť prípadov bolo odovzdaných na odbor kriminálnej polície OR PZ v BA II z dôvodu vecnej príslušnosti," priblížil Pažický. Dôvodmi zastavenia trestného stíhania bolo, že zaistené látky buď nevykazovali stopy zakázaných látok, alebo ich množstvo a koncentrácia účinnej látky nezodpovedali ustálenej súdnej praxi, aby mohlo ísť o trestný čin.



"Za prvé dva mesiace tohto roku sú na obvodnom oddelení PZ Bratislava-Vrakuňa evidované štyri prípady nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nim. Pritom v dvoch prípadoch je už zastavené trestné stíhanie," dodal riaditeľ OR PZ v BA II.



V roku 2017 bolo na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa spáchaných 240 trestných činov, pričom objasnených bolo 133, čo predstavuje objasnenosť 55,42 percenta. Za prvé dva mesiace roku 2018 bolo na danom území spáchaných 26 trestných činov, z ktorých bolo 18 objasnených, čo je 69,23 percenta.



Riaditeľ okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II a jednotliví funkcionári okresu sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí miestneho zastupiteľstva, stretnutí starostov s občanmi, ako aj samostatne. Riešia pritom bezpečnostnú situáciu, verejný poriadok a problémy občanov, s ktorými sa obrátili na vedenie mestskej časti alebo jednotlivých poslancov a ktorých riešenie je v kompetencii Policajného zboru.



Vo Vrakuni sa pravidelne organizuje aj takzvaný okrúhly stôl, na ktorom zástupcovia samosprávy za podpory starostu mestskej časti Martina Kuruca, štátnej polície, mestskej polície a občianskych združení už štvrtý rok systematicky hľadajú riešenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie. Kuruc popri stretnutiach a spolupráci s políciou vyvinul niekoľko ďalších aktivít na zlepšenie stavu v okolí Pentagonu – upratovanie okolia bytovky. Pravdepodobne už od tohto mesiaca by mala v lokalite Pentagonu pôsobiť aj súkromná bezpečnostná služba.



Aktuálne vo Vrakuni žije 20.173 obyvateľov (stav k 31.12.2017) a v Pentagone, ktorý je synonymom pre drogy a kriminalitu, je v evidencii 1244 obyvateľov (podľa údaju mestskej časti Vrakuňa). O ich bezpečnosť sa stará 22 príslušníkov polície obvodného oddelenia PZ SR, čo je o päť menej, ako je plánovaný stav, dodal Pažický.