Vo Vajnoroch kandidujú na starostu traja, na poslanca 21 uchádzačov

Bratislava 5. októbra (TASR) – V bratislavských Vajnoroch kandidujú oficiálne na starostu mestskej časti traja uchádzači. Do deväťčlenného miestneho zastupiteľstva sa chce dostať 21 kandidátov. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.



Súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva svoj post v novembrových voľbách obhajovať nebude, kandiduje totiž na primátora Bratislavy. Vo funkcii starostu ho chcú nahradiť traja nezávislí kandidáti. Medzi nimi sú dva miestni poslanci – vedecký pracovník a pedagóg Juraj Ondruška a ekonóm Michal Vlček. Nezávislým kandidátom na starostu je aj elektrotechnický inžinier Marian Pružina. Do miestneho zastupiteľstva kandiduje celkovo 21 uchádzačov, prebojovať sa však môže len deväť z nich.



Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, mali 11. septembra posledný deň na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby. Tie budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania.