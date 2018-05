Vo Vajnoroch otvorili cyklotrasu Pri starom letisku

Celkové náklady na stavbu boli 117.621 eur.

Bratislava 17. mája (TASR) – V Bratislave pribudla nová cyklotrasa. Otvorili ju vo Vajnoroch Pri starom letisku. Celkové náklady na stavbu boli 117.621 eur. Mestská časť získala na realizáciu projektu z operačného programu IROP zhruba 107.000 eur a zvyšok investovala z vlastného rozpočtu. TASR o tom informovala vajnorská samospráva.



Cyklotrasa Pri starom letisku je napojená na cyklotrasy, ktoré už existujú. "Či už sú to chodníky smerom k Zlatým pieskom cez Vajnorský nadjazd alebo spojenie cyklochodníka do Rače cez Rendez. Cyklochodník doplnil už existujúcu sieť postavených cyklotrás," uviedla mestská časť. Na koncepcii cyklodopravy vo Vajnoroch sa pracuje už od roku 2009. Je navrhnutá tak, aby sa dalo na bicykli dostať do alebo z Vajnôr do všetkých častí Bratislavy či okolitých miest a obcí. Cieľom koncepcie je začleniť cyklodopravu do dopravného systému hlavného mesta.



Prichystaný a schválený je aj projekt predlženia cyklotrasy JURAVA II o štyri kilometre smerom na Ivanku pri Dunaji. "Mal by sa začať realizovať každým dňom, predpoklad dokončenia je v letných mesiacoch tohto roka a investícia je v hodnote skoro 795.000 eur, a to predovšetkým z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom," priblížili vajnorská samospráva. Dotknutý úsek cyklotrasy bude začínať na hrádzi v mieste jej pripojenia na cestu Vajnory –Čierna voda. Po takmer štyroch kilometroch nový úsek končí na moste miestnej komunikácie v Ivanke pri Dunaji.