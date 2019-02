Vodiči hlásia v špičke v Bratislave zdržanie miestami 40 minút

V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia.

Bratislava 22. februára (TASR) – Vodiči jazdiaci v piatkovej popoludňajšej dopravnej špičke v Bratislave hlásia miestami zdržania od 15 do 40 minút. Hlásených je aj viacero nehôd. Aktuálnu dopravnú situáciu monitoruje polícia aj z vrtuľníka.



Zelená vlna RTVS informuje o nehodách na Moste Lafranconi v smere do Mlynskej doliny, na Bajkalskej smerom k Trom vežiam, na Vajnorskej smerom z centra pri čerpacej stanici a na Ružinovskej smerom do centra pri nemocnici, kde sa zrazilo viacero áut. Šoféri sa asi 15 minút zdržia na Prístavnej smerom k Mostu Apollo a minimálne 40 minút na Gagarinovej smerom z centra.



Stella centrum upozorňuje na kolóny a zdržania pred Prístavným mostom v smere z Petržalky a od Mosta Lafranconi. Vodiči sa tu zdržia asi 15 minút. Aplikácia Waze informuje o zhustenej premávke na Ulici Svornosti, Hradskej, Slovnaftskej, na diaľničnom obchvate, na Prístavnej, Mlynských nivách, Prievozskej, Záhradníckej, Trnavskej ceste, Šancovej, Vajnorskej, Račianskej, Pražskej i Štefánikovej.



V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave, alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to, kde je aj online prenos z dopravných kamier.