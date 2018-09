Vrakuňa i P. Biskupice žiadajú zmenu zriaďovateľa mestskej polície

V súčasnosti ním je podľa zákona hlavné mesto, mestské časti si však chcú zriadiť vlastnú mestskú políciu, určiť počet policajtov a riadiť ich činnosť.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Bratislavské mestské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice žiadajú z dôvodu problematického vrakunského obytného domu "Pentagon" na Stavbárskej ulici zmenu zriaďovateľa mestskej polície. V súčasnosti ním je podľa zákona hlavné mesto, mestské časti si však chcú zriadiť vlastnú mestskú políciu, určiť počet policajtov a riadiť ich činnosť. Spustili preto petíciu, ktorou chcú dosiahnuť potrebné legislatívne zmeny.



Pentagon, spájaný najmä s drogovo závislými ľuďmi, drogovými dílermi a ľuďmi pracujúcimi v sexuálnom biznise, je podľa zástupcov petície dlhodobo neriešeným problémom. Keďže citeľné riešenie od kompetentných neprichádza, chcú vziať samosprávy právomoci a kompetencie do vlastných rúk. "Nie je možné, aby Vrakuňa, ktorá prispieva do mestského rozpočtu rovnakými prostriedkami ako iné mestské časti, mala na 21.000 obyvateľov jedného mestského policajta," zdôvodnil spustenie petície predseda petičného výboru a starosta Vrakune Martin Kuruc, ktorý v novembrových komunálnych voľbách bude obhajovať svoj post. Mestská časť podľa jeho slov zodpovedá za verejný poriadok, ale nemá teraz mechanizmy, aby ho mohla kontrolovať, lebo mestská polícia spadá v súčasnosti pod hlavné mesto. "Keď nepatrí pod nás, nemáme právomoci sem zavolať viacej hliadok, aby to tu lepšie monitorovali a spravili poriadok. Ak budeme mať mestskú políciu pod sebou, budeme si ju môcť riadiť a určiť, koľko policajtov a kde je potrebných," podotkol Kuruc. Vo Vrakuni si vie predstaviť pôsobiť okolo 15 mestských policajtov.



Miestny poslanec Tomáš Galo, ktorý o túto funkciu opäť zabojuje vo voľbách, upozornil, že v okolí Pentagonu sú stále díleri drog, zvýšená kriminalita a neporiadok. Štátna polícia, hoci sa podľa neho môže snažiť akokoľvek, pre nedostatočné kompetencie mnohokrát nezasiahne alebo zasiahne neskoro. "Tí, ktorí by tu mohli udržať poriadok, sú práve mestskí policajti, no mnohokrát, keď ich potrebujeme, tak dostaneme odpoveď, že sú na iných výjazdoch," priblížil s tým, že mestská časť musí zo svojho rozpočtu financovať súkromnú SBS službu, čo je však z dlhodobého hľadiska neprijateľné. Zástupcovia petície upozorňujú, že problém s Pentagonom zasahuje celú Vrakuňu i Podunajské Biskupice a nie je problém tu nájsť pohodené injekčné striekačky alebo vidieť, ako si narkomani aplikujú drogy priamo na verejnosti.



Domovníčka dvoch najproblematickejších vchodov v Pentagone a kandidátka na miestnu poslankyňu Lenka Poláková víta, že mesto pred rokom zriadilo takzvanú dočasnú stanicu mestskej polície, avšak hliadka zložená z jedného či dvoch policajtov je podľa nej nedostatočná. "Uvítali by sme zvýšenie počtu príslušníkov, ktorí by sa starali o to, aby to tu bolo lepšie. Drvivá väčšina obyvateľov Pentagonu sú totiž slušní a pracujúci ľudia," povedala. Zástupcovia petície chcú zozbierať okolo 5000 podpisov a následne petíciu predložiť hlavnému mestu.