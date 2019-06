O prípadnom chemickom postreku z hľadiska ochrany zdravia ľudí rozhodne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.

Bratislava 11. júna (TASR) – Mesto Bratislava vykonáva plošný monitoring potenciálnych liahnísk komárov a zároveň aplikuje proti nim biologický dezinsekčný prípravok (BTi). TASR to potvrdilo hlavné mesto s tým, že ak by došlo ku kalamitnému stavu premnoženia a výskytu komárov na území Bratislavy, o prípadnom chemickom postreku z hľadiska ochrany zdravia ľudí rozhodne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava.



"Treba tiež povedať, že sú obdobia, keď je zvýšený (aj vysoký počet komárov) prirodzený. Táto situácia v istých lokalitách nastáva pravidelne. Je preto tiež potrebné, aby sa individuálne chránili aj samotní obyvatelia," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto má vysúťaženého dodávateľa na aplikáciu prípravku BTi, ktorý je účinný proti larvám komárov. Magistrát deklaruje, že ide o šetrný, nechemický spôsob, ktorý nie je rizikom pre zdravie ľudí a zvierat. "K používaniu chemického postreku s rizikom negatívneho dopadu na zdravie človeka mala v minulosti výhrady aj verejnosť v takto postrekovaných územiach," podotkol Bubla s tým, že ani aplikáciu tohto biologického prípravku nie je možné používať vo štvrtom a piatom stupni ochrany územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Tu patria aj územia v okolí vodných tokov, ktoré bývajú zaplavované a kde sú liahniská komárov.



"Aplikácia prípravku v týchto chránených územiach je možná len v prípade udelenia výnimky príslušného orgánu ochrany prírody. Avšak aj vzhľadom na to, že ide o šetrnú metódu, komunikujeme s orgánom ochrany prírody, aby sme mohli aplikovať tento prípravok aj vo štvrtom stupni ochrany," priblížil hovorca hlavného mesta.



Obyvateľov obcí v povodí Moravy na Záhorí, ale i niektorých mestských častí Bratislavy aktuálne trápia komáre. Verejnosť, ale i starostovia žiadajú o zásah, súčasnú situáciu opisujú ako kalamitný stav. O situácii v utorok rokovali s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V súvislosti s premnoženými komármi sa v stredu (12. 6.) ráno zíde krízový štáb. Predseda BSK Juraj Droba ho zvolal v reakcii na situáciu, na ktorú sa sťažujú starostovia i verejnosť. Mestská časť Dúbravka požiadala o preverenie situácie okrem BSK a hlavného mesta aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ten sa záležitosťou zaoberá, potvrdila TASR hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.