Výstavba novej lodenice v Karloveskej zátoke sa môže začať

Bratislava 11. mája (TASR) – Výstavbe dávno plánovanej novej lodenice v bratislavskej Karloveskej zátoke už nič nebráni a môže sa začať. Mesto Bratislava na to mestskej časti Karlova Ves poskytlo 335.000 eur. Už bolo odovzdané stavenisko, je vysúťažený zhotoviteľ stavby a dohodnutá doba výstavby 16 mesiacov.



"Výstavba lodenice je projekt z roku 2007. Naprávame krivdy z minulosti. Bývalé vedenia sa o to nestarali a nenašli peniaze na financovanie tejto lodenice, ktorú vodáci už roky žiadajú. Vďaka dobrému hospodáreniu sme mohli teraz poskytnúť dlhujúcu dotáciu Karlovej Vsi. Verím, že lodenica vyrastie v čo najkratšom čase a bude slúžiť verejnosti," uviedol na piatkovom brífingu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



Karlova Ves predala v roku 2007 pozemky v Karloveskej zátoke spoločnosti Karloveské rameno za približne 25 miliónov korún (837.000 eur). Urobila to s verejným prísľubom, že celý výťažok dá na výstavbu novej lodenice. Podľa štatútu hlavného mesta sa výnos z predaja nehnuteľného majetku, ktorý je zverený do správy mestskej časti, delí v pomere 60 percent pre mestskú časť a 40 percent pre hlavné mesto. Mestskí poslanci následne schválili, aby aj podiel mesta išiel na výstavbu lodenice.



Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej komplikácie s výstavbou lodenice spôsobilo bývalé vedenie mesta, ktoré vraj o to nemalo záujem, podobne ako bývalé vedenie jej mestskej časti. Súčasní mestskí aj karloveskí poslanci odsúhlasili zámer vybudovať lodenicu.



"Je to náš morálny záväzok aj symbolický počin pre Bratislavu zachovať génius loci Karloveskej zátoky. Nová lodenica za tie roky nevyrástla, ale pribudli tam nové objekty. Napríklad takzvané oddychovo-rekreačné zariadenie, ktoré je vlastne bytový dom. Máme problém s obhájením stavebnej uzávery v tejto lokalite a sme v súdnom spore s ministerstvom výstavby. Chceme dosiahnuť, aby zvyšky prírody tu ostali zachované, aj aby vodáci mali dobré podmienky pre športovanie, ktoré tu dávno patrí," konštatovala Čahojová.



Riaditeľ Karloveského športového klubu Juraj Kadnár pripomenul, že priestor určený pre novú lodenicu je jediné miesto, kde sa ešte v tejto časti dá stavať.