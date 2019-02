V Bratislave vytvorili pracovnú skupinu na ochranu ovzdušia v meste

Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie upozornila, že rozsiahle dopravné obmedzenia v Bratislave nemajú vplyv len na plynulosť a rýchlosť cestnej premávky, ale znamenajú aj zvýšené emisie.

Bratislava 21. februára (TASR) - Hlavné mesto s cieľom skvalitnenia a ochrany ovzdušia v Bratislave vytvorilo pracovnú skupinu. Tá spolupracuje s odborníkmi na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ministerstve životného prostredia a Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Pracovná skupina sa zameriava aj na otázky monitorovania kvality ovzdušia, doplnenia monitorovacích staníc o mobilnú meraciu stanicu, respektíve na zriadenie tzv. hotspotu meracej stanice v lokalitách, ktoré sú najviac postihnuté znečistením ovzdušia.



"O umiestnení takejto monitorovacej stanice budeme s partnermi hovoriť a iniciovať jej umiestnenie na miesto napríklad s najväčším dopravným zaťažením," spresnil hovorca. Na území Bratislavy sa podľa jeho slov nachádzajú štyri automatické meracie stanice Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, ktoré v zmysle zákona prevádzkuje poverená organizácia SHMÚ a tri automatické meracie stanice, ktoré prevádzkuje spoločnosť Slovnaft. SHMÚ je podľa bratislavskej samosprávy poverenou organizáciou, ktorá informuje občanov o kvalite ovzdušia.



Občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie tento týždeň upozornila, že aktuálne rozsiahle dopravné obmedzenia v Bratislave nemajú vplyv len na plynulosť a rýchlosť cestnej premávky, ale znamenajú aj zvýšené emisie a celkové zhoršenie kvality ovzdušia s rizikom pre zdravie obyvateľov. "Vítame opatrenia magistrátu, ktoré motivujú ľudí zosadnúť z áut. To je prvý dôležitý krok. Ďalším by malo byť monitorovanie kvality ovzdušia v dotknutých oblastiach a informovanie občanov o situáciách s výrazne zhoršenou kvalitou vzduchu," povedala Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie.



Bratislava má podľa iniciatívy dlhodobo problém s nedostatočnou sieťou staníc na meranie kvality ovzdušia. Takéto prípady preto vyžadujú posilnenie monitoringu. Bratislavský magistrát podľa Marekovej zvažuje zlepšiť merania a informovanie Bratislavčanov o ovzduší. Kým sa tak stane, nainštaluje iniciatíva niekoľko informatívnych meračov v oblastiach s dopravnými obmedzeniami.



Magistrát priznáva, že v oblastiach dotknutými dopravnými obmedzeniami sa nenachádza meracia stanica na sledovanie kvality ovzdušia. Mesto však nemá ani informácie o tom, aké informatívne merače a na akom mieste ich plánuje iniciatíva Za čisté ovzdušie umiestniť. "Pri zriadení meracej stanice, respektíve meracieho bodu je totiž potrebné zohľadniť výber meracieho miesta, typ meraní, dostatok finančných prostriedkov na nákup a prevádzkové náklady meracieho zariadenia. Tiež riadiť sa zákonnými predpismi a smernicami, ktoré sa vzťahujú na umiestnenie a vyhodnotenie meraní, aby nedošlo k zverejneniu nepresných údajov merania a zavádzaniu verejnosti (šírenie poplašných správ)," vysvetlil Bubla.



Ministerstvo životného prostredia pre TASR uviedlo, že zvýšená prašnosť v dôsledku stavebných prác, ako aj zvýšené emisie z dopravy v dôsledku vyššej hustoty automobilov, sú problémom, ku ktorému treba pristupovať veľmi citlivo. "Vítame záujem Iniciatívy za čisté ovzdušie v hľadaní možností monitorovania a lepšej informovanosti obyvateľstva o kvalite ovzdušia v Bratislave. Monitorovacie stanice na území Bratislavy má rozmiestnené aj SHMÚ," podotkol hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.