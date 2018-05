Zachovaná Jurkovičova tepláreň ponúkne miesto pre kreatívne umenie

Architektonické riešenie využije voľný vnútorný priestor v hale kotolne a v turbínovej hale pre výstavbu nových konštrukcií a vytvára nové plochy a podlažia.

Bratislava 18. mája (TASR) - Národná kultúrna pamiatka (NKP) Jurkovičova tepláreň v Bratislave prejde kompletnou rekonštrukciou a ako pocta jednému z velikánov slovenskej architektúry Dušanovi Jurkovičovi sa stane súčasťou polyfunkčného komplexu s mestským parkom, ktorý vyrastá v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Ako na piatkovej tlačovej konferencii informovali zástupcovia investora a architektonického ateliéru, stojaceho za developerským projektom, v novej podobe by mal objekt poskytnúť miesto pre komunitný život, umenie i kreatívny priemysel.



"Jurkovičova tepláreň je poslednou zachovanou časťou niekdajšej industriálnej zóny. Preto sme aj my k tomuto objektu pristupovali tak, aby sa stal klenotom v strede celého projektu Sky Park,“ uviedol Martin Paško, ktorý je zodpovedný za koncept a architektúru rekonštrukcie.



Tá má v maximálnej možnej miere zachovať pôvodný vzhľad historického objektu. Architektonické riešenie využije voľný vnútorný priestor v hale kotolne a v turbínovej hale pre výstavbu nových konštrukcií a vytvára nové plochy a podlažia. "Cieľom je, aby sme prepojením nového a starého ponúkli optimálne usporiadanie funkcií a priestorov, ktoré by podporilo jedinečnú atmosféru tejto unikátnej industriálnej pamiatky,“ uviedol Paško, ktorý sa podieľal na viacerých rekonštrukciách industriálnych pamiatok.



Výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti, ktorá stojí za projektom Sky Park, Juraj Nevolník spresnil, že tepláreň poskytne coworkingový priestor pre ľudí a spoločnosti z kreatívneho priemyslu, architektov, start-upy a menšie IT firmy a zároveň bude otvorená aj širokej verejnosti. Verejný priestor bude možné využiť napríklad na organizovanie výstav. „Dúfajme, že sa Jurkovičova tepláreň stane epicentrom kreatívneho života v Bratislave,“ uviedol Nevolník.



Komplexná rekonštrukcia budovy Jurkovičovej teplárne si vyžiada investíciu viac ako 11 miliónov eur. S prácami by chcel investor začať najneskôr na jeseň tohto roka, dokončenie sa očakáva v priebehu roka 2020 spolu s prvou fázou rezidenčných veží projektu Sky Park.



Jurkovičovu tepláreň začali stavať v roku 1941 a dokončili ju v roku 1944. Tepláreň bola súčasťou priemyselného centra Bratislavy. Jurkovičovo dielo bolo zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok. Jurkovič je považovaný za zakladateľa slovenskej modernej architektúry.