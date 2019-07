Bratislava začne prísnejšie regulovať dopravu a parkovanie na Kamzíku

Mesto odporúča, aby vodiči svoje autá zaparkovali na plochách na to určených.

Bratislava 18. júla (TASR) – Hlavné mesto začne v najbližších dňoch prísnejšie regulovať dopravu na bratislavskom Kamzíku. Chce totiž skoncovať s "divokým" parkovaním v jednom z najhodnotnejších prírodných území s významnou ekologickou a rekreačnou funkciou. Uvádza to primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.



"Tešíme sa rastúcemu záujmu obyvateľov stráviť čas oddychu na Kamzíku a snažíme sa vyhovieť čoraz častejším požiadavkám na ochranu životného prostredia, bezpečnosť chodcov, cyklistov, aj na obmedzenie automobilovej dopravy v tejto lokalite," píše Vallo.



Parkovanie mimo odporúčaných odstavných plôch nebude možné, a to z dôvodu zachovania zákonom požadovanej šírky jazdných pruhov. "Zaparkované vozidlá, ktoré zasahujú mimo vozovky, porušujú zákon o cestnej premávke a poškodzujú zeleň. Rovnako je dôležitá aj prejazdnosť cesty pre záchranné zložky," upozorňuje Vallo. Mestská polícia bude preto autá, ktoré budú parkovať na prístupovej ceste na Kamzík, teda od parkoviska pri pamätníku po televíznu vežu, najskôr upozorňovať a neskôr riešiť ako dopravný priestupok.



Mesto odporúča, aby vodiči svoje autá zaparkovali na plochách na to určených. Urobiť tak môžu na parkovisku pre reštauráciou Stroodel či na kraji rozšírenej časti asfaltovej cesty medzi reštauráciou a Kamzíkom. Parkovanie bude možné aj na spevnenej ploche pri odbočke k televíznej veži alebo na parkoviskách zariadení v danej lokalite. Ak návštevníci nevyhnutne auto nepotrebujú, magistrát odporúča MHD, konkrétne trolejbus linky 203 (zastávka Koliba) alebo elektrobus linky 144, ktorý počas voľných dní premáva v 15-minútových intervaloch.