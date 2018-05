Bratislava začne s opravou Hodonínskej ulice

Počas opravy sa tento úsek zmení na jednosmerný v smere z mesta do Lamača.

Bratislava 12. mája (TASR) – Bratislavský Lamač bude pre motoristov v nasledujúcich týždňoch prejazdný s výraznými komplikáciami. V sobotu sa začína rekonštrukcia Hodonínskej ulice, hlavného tranzitného ťahu cez Lamač. "Práce majú trvať približne mesiac," uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.



Mesto kompletne vymení asfaltový povrch Hodonínskej ulice v úseku od okružnej križovatky OK 5 až po hranice Lamača s Dúbravkou. Oprava je rozdelená do ôsmich etáp, v prvej je naplánovaná oprava úseku medzi križovatkou Janka Alexyho a ulicou Pod násypom v blízkosti železničnej stanice Lamač.



Počas opravy sa tento úsek zmení na jednosmerný v smere z mesta do Lamača. "Obchádzka smerom z Lamača do mesta povedie ulicami Pod násypom, Segnáre, Pod Zečákom až po križovatku s Harmincovou ulicou," informovala hovorkyňa hlavného mesta.



Mestská časť začala už v stredu (9.5.), v deň oznámenia o pláne prác, informovať obyvateľov Lamača o nadchádzajúcich obmedzeniach prostredníctvom svojich komunikačných prostriedkov vrátane miestneho rozhlasu. V oblasti tzv. starého Lamača na plánovaných obchádzkových trasách vyzvala majiteľov áut, aby si preparkovali vozidlá bežne stojace na oboch stranách už i tak úzkych ulíc.