Zápisy matriky v Záhorskej Bystrici sa týkajú stále viac a viac ľudí

Bratislava 16. januára (TASR) – Bratislavská Záhorská Bystrica zaznamenala v roku 2018 bohatšiu demografickú štatistiku. Vyplýva to z porovnania matričných udalostí, ktoré mestská časť zverejnila na svojom webe.



V roku 2018 zapísali do matriky 80 novorodencov, 44 dievčat a 36 chlapcov, v roku 2017 ich bolo 61. V minulom roku zomrelo 23 Bystričanov, o jedného viac než v minulom roku. Medziročne narástol i počet sobášov (29 oproti 21 v roku 2017), ale aj počet rozvodov (päť v roku 2018, dva v roku 2017).



Do evidencie sa prihlásilo 527 obyvateľov, čo je tretinový nárast oproti roku 2017, keď na trvalý pobyt zaevidovali 349 osôb. Počet obyvateľov tak z 5260 vzrástol medziročne k 31.12.2018 na 5692. Ešte ku koncu roka 2016 mala Záhorská Bystrica menej než 5000 rezidentov.



Zmenu zaznamenali dokonca i v menách, ktoré v Záhorskej Bystrici dávali rodičia najčastejšie novonarodeným deťom. Kým v roku 2017 pribudlo najviac nositeľov mien Anna, Hana, Samuel, Tomáš a Matej, počas predchádzajúcich 12 mesiacov boli najpreferovanejšími Katarína, Natália, Eliška, Filip, Michal a Martin.