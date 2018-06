Bratislava zaplatí za komplexnú starostlivosť o zeleň 10 miliónov eur

V rámci tohto verejného obstarávania ÚVO riešil námietky, na základe ktorých nariadili najprv súťaž zrušiť.

Bratislava 5. júna (TASR) – Bratislava zaplatí za budúcu štvorročnú komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň na svojom území desať miliónov eur s DPH. Vyplýva to z výsledkov takmer dva roky trvajúceho tendra, ktorého víťazom sa stal súkromník Martin Mikulaj – CARNIHERBA. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Mesto s ním podpísalo rámcovú dohodu v polovici mája. Pre magistrát nie je neznámy, v minulosti s ním už uzatvorilo zmluvy.



Bratislava v roku 2016 vyhlásila nový tender na štvorročnú komplexnú starostlivosť o zeleň v Bratislave za 16 miliónov eur s DPH. V rámci tohto verejného obstarávania ÚVO riešil námietky, na základe ktorých nariadili najprv súťaž zrušiť. Vyhlásená bola totiž s podmienkou, že starostlivosť o zeleň môže zabezpečovať niekto, kto má s takouto službou skúsenosť v meste s minimálny počtom 350.000 obyvateľov. Magistrát túto podmienku napokon odstránil a tender mohol pokračovať ďalej, hoci jeho termín trvania samospráva niekoľkokrát predĺžila. Mesto to vysvetľovalo tým, že sa tak deje pre rôzne obštrukcie a konkurenčný boj uchádzačov. Proces podľa mesta prebiehal v súlade so zákonom.



V máji napokon magistrát uzavrel zmluvu s víťazom súťaže Martinom Mikulajom na komplexnú starostlivosť o zeleň na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta. Súkromník má počas nasledujúcich štyroch rokov realizovať údržbu trávnatých porastov, mechanickú a chemickú likvidáciu inváznych rastlín, jarné a jesenné čistenie pozemkov, rez kríkov a stromov, výrub drevín, odstraňovať vyvrátený a padnutý strom i zisťovať zdravotný stav drevín. Taktiež sadiť dreviny, kríky i kvetiny či zalievať výsadbu.



Hlavné mesto uzatvorilo s týmto súkromníkom zmluvy aj v minulosti. Naposledy v polovici apríla priamym rokovacím konaním zmluvu o starostlivosti o verejnú zeleň za 1,6 milióna eur s DPH. Trvať mala až do uzatvorenia kontraktu s víťazom súťaže na komplexnú starostlivosť o zeleň. Postup mesta vyhodnocuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Magistrát priame rokovacie konanie zdôvodnil mimoriadnou udalosťou a tým, že chcel eliminovať ohrozenie zdravotného stavu obyvateľov vplyvom neúmerného zvýšenia úletu alergénov unikajúcich z nepokosených, respektíve neošetrených rastlín na území hlavného mesta.



ÚVO minulý rok odhalil pochybenia pri zmluve o údržbe zelene. Mesto vtedy taktiež uzatvorilo s týmto súkromníkom kontrakt priamym rokovacím konaním. ÚVO v tom čase uviedol, že na takýto postup neboli splnené zákonné podmienky, a preto starostlivosť o zeleň v Bratislave v čase trvania zmluvy bola zabezpečená protizákonne. Mesto však argumentovalo, že si uplatnilo postupy k uzatvoreniu zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.