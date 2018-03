Primátor a poslanci: Bratislavskému zastupiteľstvu chýba kultúra

Hlavné mesto tlačí pred sebou niekoľko nedokončených rokovaní, ktoré musí opätovne otvoriť v náhradných termínoch.

Bratislava 30. marca (TASR) – Z rokovaní bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) sa stráca politická kultúra. Tvrdia to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal i mestskí poslanci. Reagujú tak na to, že zastupiteľstvá dlhodobo sprevádzajú dlhé diskusie, hádky, nedisciplinovanosť a program zasadnutí sa nedarí dokončiť vo zvolanom termíne. Hlavné mesto tak tlačí pred sebou niekoľko nedokončených rokovaní, ktoré musí opätovne otvoriť v náhradných termínoch.



To, čo sa deje v MsZ, nemá podľa primátora so zdravým rozumom nič spoločné. "Niektorí poslanci sú schopní hodiny diskutovať o tom, či Slovensko má vyhrať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Je to voči Bratislavčanom arogantné," povedal Nesrovnal. Na mestských poslancov apeluje, aby riešili predovšetkým problémy obyvateľov. Žiada ich, aby neprezentovali samých seba zmenami programu rokovania tak, že sa žiadosti Bratislavčanov dostanú až na koniec. "S týmto absolútne nesúhlasím. Obsahom poslaneckého mandátu je niečo navrhovať, žiadať, pýtať sa, ale z môjho pohľadu ešte väčšia je zodpovednosť voči svojim voličom," skonštatoval.



Mestská poslankyňa a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, naopak, zmätky a nedokončené zastupiteľstvá pripisuje nezvládnutému vedeniu schôdzí zo strany primátora. "Ten sám často porušuje rokovací poriadok a vo vzťahu k poslancom ho uplatňuje len selektívne. Nie sú ani žiadne predpoklady, že by sa s blížiacim záverom funkčného obdobia situácia mohla vylepšovať, skôr naopak," povedala.



Poslanec Jozef Uhler tvrdí, že v MsZ je mnoho "revolucionárov", ktorí síce dokážu pomenovať problém, ale nedokážu navrhnúť riešenie. "Mnohokrát je to aj výsledok toho, že títo ľudia sa pred voľbami zviditeľnili prostredníctvom rôznych protestov a petícií, ktorých skutočným obsahom bolo byť proti. Zastupiteľstvo musí byť konštruktívne a hľadať riešenia na všetky problémy," vyhlásil.



Nefunkčnosť MsZ je podľa poslanca Jána Hrčku spôsobená primátorovou arogantnosťou a nerešpektovaním vôle zastupiteľstva. "Podľa môjho názoru hrubým spôsobom zneužíva právomoci verejného činiteľa tým, že nepodpisuje uznesenia iba preto, že sa mu nepáčia, ako aj nevykonávaním dokonca aj uznesení, kde zastupiteľstvo prelomilo veto primátora," vysvetlil.



Poslankyňa Lucia Štasselová poukazuje na nový rokovací poriadok, ktorý sa podľa nej zameral na reštrikcie v možnostiach diskusie. Opakovane sa stretla, že primátor svojvoľne prerušuje zastupiteľstvá podľa prítomnosti poslancov v sále.



Poslanec Marian Greksa tvrdí, že Nesrovnal nezvláda vedenie zastupiteľstva, pretože ho časť poslancov vôbec nerešpektuje. "Je to spôsobené aj jeho vinou, lebo často dáva niektoré dôležité materiály na preštudovanie veľmi neskoro. Na druhej strane, je niekoľko poslancov, ktorí opakovane otvárajú tie isté témy na každom rokovaní," uviedol.



Keďže na začiatok zastupiteľstva sa dostavajú veľké politické témy, tým pádom sa podľa neho poslanci nedostávajú k bodom, kde občan čaká mesiace na to, aby mu schválili prenájom či predaj časti pozemku. Podľa starostu Rače a mestského poslanca Petra Pilinského by tak bolo lepšie na začiatok zasadnutí zaradiť body, ktoré sa venujú občianskym veciam.