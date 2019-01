Zimný štadión Ondreja Nepelu naďalej pripravujú na májové MS v hokeji

V aréne ešte prebehne výmena osvetlenia ľadovej plochy, oprava turniketov a reklamnej (informačnej) kocky nad ľadovou plochou a budú sa realizovať aj ďalšie drobné technické úpravy.

Bratislava 22. januára (TASR) – Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave naďalej pripravujú na májový svetový šampionát v ľadovom hokeji. V aréne ešte prebehne výmena osvetlenia ľadovej plochy, oprava turniketov a reklamnej (informačnej) kocky nad ľadovou plochou a budú sa realizovať aj ďalšie drobné technické úpravy. Pre TASR to potvrdilo hlavné mesto.



"Mesto Bratislava je pripravené všetky problémy, ktoré súvisia so zimným štadiónom vyriešiť," deklaruje magistrát. Z pohľadu marketingu a pomoci pri organizácii majstrovstiev sveta začala Bratislava aktívne komunikovať aj s mestom Košice i s Bratislavským samosprávnym krajom. "Aby všetci partneri postupovali spoločne a vytvorili pri príprave majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji prirodzené synergie," spresnila bratislavská samospráva. Tvrdí, že je pripravená pomôcť priniesť hokejový zážitok obyvateľom i návštevníkom Bratislavy a to tak, aby ich obmedzenia tykajúce sa dopravy a bezpečnostných opatrení zaťažili čo najmenej.



Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave začali na svetový šampionát pripravovať ešte pred letom 2018. V športovej aréne v tom čase opravovali chladiaci systém, vzduchotechniku a klimatizáciu. Pokračovať sa malo bezpečnostným systémom, sociálnymi zariadeniami či šatňami. Celková investícia do štadióna pre majstrovstvá dosiahne viac ako dva milióny eur. Do Zimného štadióna Ondreja Nepelu musí zainvestovať aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), a to sumou 500.000 eur. Určené sú na výmenu mantinelov a skiel, podlahových gúm, dobudovania kabeláže pre internet a wifi či na dodávku rozvádzača powerlock. Zaplatiť musí okrem toho aj náklady na prevádzku arény počas šampionátu, ktoré majú byť okolo 300.000 eur.



Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája 2019.