Bratislava: Zonácia prináša zvýšenú ochranu i víziu rozvoja lesoparku

Mesiac v Bratislave: Poslanci MsZ Jakub Mrva a Martin Vlačiky o zonácii a rozvoji mestských lesov

Bratislava 20. marca (TABLET.TV) – Zonácia bratislavského lesoparku neznamená obmedzenie jeho využívania na oddych a rekreáciu. V diskusnej relácii Mesiac v Bratislave to zdôraznil poslanec bratislavského mestského zastupiteľstva Jakub Mrva (Team Vallo, PS, Spolu), ktorý spolu so svojím kolegom z bratislavského parlamentu Martinom Vlačikym (NEKA) ozrejmoval motív i cieľ rozdelenia mestských lesov do troch, z pohľadu správy a obhospodarovania, jasne zadefinovaných zón.







Poslanci približujú reguláciu jednotlivých zón i zaradenie systémovej zmeny do legislatívy. Hovoria aj o zámere zmeniť činnosť Mestských lesov Bratislava. „Určite do tejto mestskej organizácie treba investovať a personálne ju posilniť. Víziou je, aby si na povolenú ťažbu neobjednávala externú spoločnosť, ale mohla ju vykonávať sama, maximálne šetrne k lesu,“ uviedol Vlačiky.



V diskusii sa tiež vyjadrujú k aktuálnosti tém, týkajúcich sa rozšírenia územia lesoparku a vzniku národného parku.