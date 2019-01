Karlova Ves žiada mesto o verejnú prezentáciu projektu obnovy

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič sa tiež teší, že príde k modernizácii trate, ktorá ráta aj s opravou zdevastovaného podchodu pri zastávke Damborského.

Bratislava 19. januára (TASR) – Vedenie bratislavskej mestskej časti Karlova Ves očakáva od hlavného mesta, že v dostatočnom predstihu jasne a zrozumiteľne predstaví, aký bude postup prác pri rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály, a tiež opatrenia, ktoré majú eliminovať negatívny dosah nevyhnutných dopravných obmedzení. TASR o tom informovala karloveská starostka Dana Čahojová v súvislosti s avizovaným možným začiatkom prác v marci.



Pripomenula, že na rekonštrukciu radiály čaká Karlova Ves už dlho, plánovanú obnovu preto víta, no zároveň rozumie obavám obyvateľov z vážnych dopravných obmedzení, ktoré si rozsiahla rekonštrukcia vyžiada. "Preto žiadame magistrát o verejné predstavenie projektu rekonštrukcie, etapizácie stavebných prác a zabezpečení náhradnej dopravy a obchádzok," povedala Čahojová.



Starosta Dúbravky Martin Zaťovič sa tiež teší, že príde k modernizácii trate, ktorá ráta aj s opravou zdevastovaného podchodu pri zastávke Damborského. Upozorňuje však aj na riziká. "Už predchádzajúceho primátora Iva Nesrovnala sme upozorňovali na dopravný kolaps, ktorý môže priniesť rekonštrukcia Karloveskej radiály, a jej dosah na už i dnes výrazne preťaženú Harmincovu ulicu," upozornil Zaťovič. Dúbravský starosta by rád vedel aj to, či má mesto dostatok prepravných kapacít na zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy počas rekonštrukcie električkovej radiály. Obáva sa však i toho, že mnohí po výpadku električkovej dopravy presadnú do áut, čo ešte viac zhorší plynulosť dopravy. "Možno totiž očakávať, že rekonštrukcia si vyžiada aj zúženie cestných pruhov na komunikácii vedúcej popri električkovej trati," pripomenul.



Bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa zrejme začne v marci. Modernizácia električkovej trate sa bude podľa mesta realizovať na etapy, ktoré budú presne dohodnuté s dodávateľom. "Kľúčová a technologicky náročná etapa Molecova - tunel sa bude robiť v lete 2019. K jednotlivým etapám bude, samozrejme, prispôsobená aj náhradná doprava a určené obchádzkové trasy," uviedlo pre TASR hlavné mesto.



Hoci by sa tak s prácami malo začať v čase rozsiahlych dopravných obmedzení, ktoré majú prísť v súvislosti s avizovaným začiatkom prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz a rekonštrukciou časti Mlynských nív, magistrát to nevníma ako prekážku. "Je pravda, že všetky stavby sa budú realizovať v približne rovnakom čase, avšak podľa dopravnej štúdie nebudú mať na seba vplyv," uviedli z magistrátu pre TASR.